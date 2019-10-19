fb ig video ETtoday search mobile

京華城11月底停業　4件「無可取代優點」快去體驗

> >

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

從去年起京華城開標求售，賣場內部便動向不明，今年9／25迎來第4次開標，買主與未來處置終於確定，預計將規劃成商辦，現為台北市最大購物中心的京華城，也將在11／30正式收攤，網友討論出京華城無可取代的最強優點，建議想跟它說再見的顧客，快把握機會去回味。

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

超級長的手扶梯
京華城樓地板面積廣達6.5萬坪，雖然許多人都反應動線不佳，但從建築外部直達4樓的手扶梯成為特色，像是要把人吸入建築物或球體一般，雖然捷運忠孝復興站的電扶梯長度更長，但配合建築本身，京華城的長型電扶梯更有體驗感。

人少不需排隊的電影院
隨著逛街人潮變少，位於地下室的喜滿客電影院，也少見有相當擁擠的情形，雖然設備因應業績感覺較老舊，但不需排隊人擠人，位子也能有更多選擇，觀影經驗也受到許多人稱許，是許多上班族周末前往放鬆的地方。

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

全台唯一小鬥士德州炸雞
在京華城美食街屹立18年的小鬥士德州炸雞，是許多人年輕時代的回憶，目前也有很多老客戶會去回味，吃過的民眾也表示：「當年的口味都有保留下來，炸雞鮮嫩多汁，相當難得。」

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

小朋友的放電天堂
因為幅員廣大，加上幾年前積極轉型，裡面除了湯姆熊，還有BabyBoss、騎士堡、BABY FISH親水會館、小學堂漂移卡丁車館與親子餐廳，還有許多體驗的商家，假日都充滿小孩子的笑鬧聲，加上停車方便，全市內也不需擔心下雨，是爸媽遛小孩的好去處。

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

fashion.net

熱門文章

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

TIFFANY打造「男版」吊牌項鍊、金銀手環　快用小藍盒拴住他

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

FENDI Prints on系列來了！艾怡良辣穿芭比粉洋裝　ØZI狂讚賞

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

風．LUXURY／顏色超美的高科技陶瓷錶　雷達致敬現代建築之父

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

diptyque聖誕倒數月曆化身大型幸運符　潘海利根首度登場

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

裝冷飲居然變成漸層色　星巴克「變色隨行杯」台灣買得到

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

最浮誇聯名Giambattista Valli x H＆M將登台！坎達兒珍娜夢幻蓬裙變平價

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

ET Fashion

推薦閱讀

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆

12星座吃醋的樣子「原來是這樣」！雙子耍傲嬌、射手醋意來去匆匆

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

你像貓系還是犬系？根據喜愛程度看出你的「個人性格」

今天開賣！ConverseＸAMBUSH超帥氣軍靴黑白齊發　下雨天也能穿 局部瘦是騙人的！減肥常見5大NG誤區解答　只做有氧運動易反彈 信心能後天養成！提升自信的7個小技巧　讚美他人也有幫助 嘴唇死皮卡紋大扣分！只擦護唇膏不夠，保養4重點請筆記 宋慧喬瘦了　戴Chaumet耳環撐氣場撞廖曉喬同款 傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動 宋米秦露腿奮力一搏　PK莫允雯「高冷睡衣裝」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面