加拿大女生花700元買舊沙發，意外獲得價值770萬元的罕見勞力士

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Bob's Watches是美國最大的手錶交易網站之一，其中，便有幾則買賣的故事讓人覺得不可思議，據外媒《highsnobiety》報導，創辦人Paul Altieri就分享他先前接到一位加拿大女士的電話，該女表示她多年前以美金25元（約台幣775元）購入一組沙發後，便在縫隙中找到一只Rolex（勞力士）手錶，經過鑑定後，確認該錶款的價值為美金25萬元（約台幣770萬元）。

▲此為Rolex Daytona系列，不是特定的Paul Newman型號。（圖／翻攝自Bob's Watches官網）

這位加拿大女士找到這只錶時，意識到它很有價值，因此她連絡了Paul Altieri，不過，由於她不想冒險到位於美國加州的Bob's Watches，所以Paul Altieri就派了一位Rolex專家前往加拿大，並且經過反覆的鑑定後，確認該錶款為罕見的Daytona 6241「Paul Newman」，最終這位女士便以美金25萬元的價格把錶賣給了Paul Altieri。

▲罕見的Daytona 6241「Paul Newman」。（圖／翻攝自Bob's Watches官網）

在1966年到1969年的這3年中，Daytona 6241型號只生產不到3,000只，其中，奧斯卡影帝Paul Newman所配戴的特殊款更是少之又少，所以才會出現如此誇張的價格。另外，Paul Newman曾經戴過的Daytona Ref.6239型號，更在2017年的拍賣會上，以美金1,770萬元（約台幣5.3億元）的價格售出，由此可見Rolex Daytona系列於全球的熱門程度。

▲Paul Newman曾經戴過的Daytona Ref.6239要價美金1,770萬元。（圖／翻攝自Bob's Watches官網）

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