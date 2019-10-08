Dappei／「裸色」穿對了就是美！教你4招零失誤，穿出高級時髦感

難熬的炎夏漸漸遠走，空氣中瀰漫著初秋到來的浪漫氣息，妝容不再只能維持一秒，也終於不會熱到沒心思打扮，喜歡的層次感終於又重回懷抱，迎接秋天最好的方式就是換上自己喜愛的秋裝，其中很受歡迎的裸色穿搭，就是有神奇魔力讓你自帶仙氣，並且以為再也找不到的氣質全部歸來，就算是簡單的搭配也能夠有高級感，因此舉凡被家母逼迫的相親局、長輩雲集的餐敘、首度會面對方家長等等，任何場合，選擇裸色穿搭準沒錯，只是許多人很畏懼裸色穿搭的原因是怕自己像裸體、肉胎，但只要掌握好原則，你也能夠輕鬆駕馭裸色穿搭，這次 Dappei 就要帶搭黨用 4 招把裸色穿出好氣質！

▎何謂裸色



首先先來了解裸色的定義，所謂裸色即是肌膚裸露的顏色，只要與肌膚顏色相近的顏色都可以稱為裸色，當然世界上人種很多，膚色的範圍很廣，所以裸色是一個概念或是色調，而非特定的顏色。

▎招數一：相近色漸層法



如果想要貫徹裸色穿搭，可以將全身單品用相近的顏色但深淺不同來搭配，如此不但製造出很美的漸層感，也讓整體色系一致和諧，讓視覺觀感非常舒服，優雅又別緻，也是最能提升穿搭高級感的方式，同色系穿搭也是用這個原則。

▎招數二：跳色吸睛法

如果你想在淑女的裸色穿搭中展現一點自己的小叛逆，不妨試試用淺色單品搭配高飽和度的單品來做出吸睛的跳色效果，讓你就算穿低調的裸色也能成為街頭的聚光燈！

▎招數三：白色不出錯法

若是以上兩招看完你還是在心裡吶喊「臣妾做不到」，那也別擔心自己從此與裸色穿搭無緣，搭上不挑人的白色絕對不會出錯，也依然能保有裸色穿搭的低飽和特色。

▎招數四：材質、紋路做變化

如果認為裸色穿搭稍嫌無趣，也可以利用具有格紋、波點、豹紋等等紋路的單品搭配，讓穿搭多了豐富的細節變化，或是配上緞面、皮革等等搶眼的異材質單品來聚焦，也是很棒的選擇。

Dappei 結語：

搭編曾經很排斥裸色穿搭，覺得很像裸體，但是越長大越懂裸色穿搭能夠襯托出的氣質，而且是不是覺得看完文章後發現裸色穿搭沒有想像中困難，抓住以上穿搭重點，你也可以當仙女！

文字編輯：Sofie

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