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女星的私房居家牙齒美白妙招！椰子油便宜又方便　還有1秒顯白法

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▲女星私房牙齒美白法。（圖／翻攝江疏影微博）

▲大陸女星江疏影的私房牙齒美白妙招，不用花大錢，而且居家就能做。(圖／翻攝微博@江疏影工作室)

記者張毓容／台北報導　

很多人都說笑容是最迷人的武器，但要笑得好看、笑得有自信，關鍵就在一口潔白亮麗的牙齒，而想維持牙齒潔白，其實不用花大錢去做冷光美白或美白牙套。大陸女星江疏影就曾在社群上分享過自己私下一直在做的牙齒美白小秘訣，不僅方便又不貴，材料更是在家就找得到，甚至還有一招讓牙齒1秒顯白的好方法！

▲女星私房牙齒美白法。（圖／翻攝江疏影微博）

▲她的居家「美白刷牙法」只需要家中常見的椰子油加薑黃粉。(圖／翻攝江疏影小紅書，以下同)

1.日常美白用椰子油加薑黃粉

想有一口亮白又潔淨的牙齒，江疏影提醒，首先要從日常清潔做起，每次刷牙一定要仔細刷滿2分鐘，除此之外，她每周還會特別進行「美白刷牙法」，像是給牙齒敷美白面膜一樣，作法是用1勺椰子油加上半勺薑黃粉均勻攪拌調和後，拿來刷牙，之後再用日常使用的牙膏再刷牙一次。

她說這個「美白刷牙法」一周做2次，有亮白牙齒和殺菌的功效，而且使用的都是可以吃下肚的食材，不只不用花大錢，還很安全。

2.救急靠含醋再刷牙

上述的「美白刷牙法」需要持續進行，但如果近期內有重要場合要參加，需要臨時補救的話，她也有2招救急法，一個是使用市面上可輕易購買到的美白貼片，另一個則是含著一口醋等2分鐘後再去刷牙，都能達到讓牙齒快速亮白的效果。不過她也提醒，這2種方式都只是救急方法，為了牙齒健康不建議長期頻繁使用。

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▲女星私房牙齒美白法。（圖／翻攝江疏影微博）

▲她推薦帶土調的橘色系唇膏，可以讓牙齒顯白。

3.擦對唇膏一秒顯白

除了前面2個能讓牙齒真的亮白起來的方法，她說其實還有一個更快速的小秘訣，就是選對口紅！她推薦可以選擇一個高飽和度的髒橘色，也就是帶點土色調的橘色，不僅能顯牙白，同時還能襯得膚色看起來更白皙，是讓牙齒顯白最快速的小絕招。

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