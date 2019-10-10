雙子聰明又狡猾！鬼點子最多的3星座　當朋友好、是敵人慘

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

水瓶座



在許多人眼中難以捉摸的水瓶座，常被稱為「天才星座」，他們通常有很敏銳的觀察力，邏輯觀念很強，能客觀冷靜地思考，所以面對事情都能分析得很透徹還歸納得清清楚楚，加上優秀的推理能力和聰明的腦袋，他們腦中的鬼主意特別多，而且只有你想不到的事，沒有他們做不到的事。

另外，水瓶的直覺很好，常常猜出別人的動機，而且他們非常忠於自己的信念和主張，一定認定的事，很難再改變，幾乎不太會受人影響，又很擅於隱藏自己的情緒，總是充滿神秘感，是最被騙的星座之一，所以別想用言語呼攏他們，或是跟他們玩什麼手段，最後吃虧的是自己。

雙子座



天生機智、反應靈敏的雙子座，腦筋十分靈活，很懂得隨機應變，加上對於新觀念和新流行的感觸很敏銳，很有想像力，常會有一些突發奇想的新奇點子，總是能幫週遭人出謀劃策。

而且雙子的觀察力很好，人也很精明，想在他們面前說謊是很難的一件事，加上溝通能力很好，能言善道，總會在別人面前說出對方想聽的話，跟誰都能成為朋友，是個天生的社交家。當他們做錯了事，也能想辦法推給別人，甚至不用自己出手，動動口就能讓別人當壞人、背黑鍋，他們還一點責任都不用付，可說是聰明又狡猾的耍心機高手。因此，惹誰都別惹雙子座，小心他們在你不注意時捅你一刀。

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射手座



別看射手座平時無拘無束、看似傻大個的樣子，他們其實思維非常活躍，心智反應也很快，而且觀察力、推理能力上也不輸雙子、水瓶，光看一些小細節就能知道別人是否在說謊。有靈活的思考力和想像力，腦中常會有靈光一閃的idea，而且他們非常有行動力，一旦行動起來就會迅速完成，還會做得滴水不漏。

說射手狡猾其實也不太正確，他們也不是真的多喜歡玩心機，也不會用在害人的地方，而是做起事來的高智商和周到，跟平時給人印象反差太大，不如說他們是活得「大智若愚」的人精。

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