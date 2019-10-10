fb ig video ETtoday search mobile

雙子聰明又狡猾！鬼點子最多的3星座　當朋友好、是敵人慘

> >

▲鬼點子最多3星座。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

▲鬼點子最多3星座。（圖／翻攝unsplash）

水瓶座

在許多人眼中難以捉摸的水瓶座，常被稱為「天才星座」，他們通常有很敏銳的觀察力，邏輯觀念很強，能客觀冷靜地思考，所以面對事情都能分析得很透徹還歸納得清清楚楚，加上優秀的推理能力和聰明的腦袋，他們腦中的鬼主意特別多，而且只有你想不到的事，沒有他們做不到的事。

另外，水瓶的直覺很好，常常猜出別人的動機，而且他們非常忠於自己的信念和主張，一定認定的事，很難再改變，幾乎不太會受人影響，又很擅於隱藏自己的情緒，總是充滿神秘感，是最被騙的星座之一，所以別想用言語呼攏他們，或是跟他們玩什麼手段，最後吃虧的是自己。

▲鬼點子最多3星座。（圖／翻攝unsplash）

雙子座

天生機智、反應靈敏的雙子座，腦筋十分靈活，很懂得隨機應變，加上對於新觀念和新流行的感觸很敏銳，很有想像力，常會有一些突發奇想的新奇點子，總是能幫週遭人出謀劃策。

而且雙子的觀察力很好，人也很精明，想在他們面前說謊是很難的一件事，加上溝通能力很好，能言善道，總會在別人面前說出對方想聽的話，跟誰都能成為朋友，是個天生的社交家。當他們做錯了事，也能想辦法推給別人，甚至不用自己出手，動動口就能讓別人當壞人、背黑鍋，他們還一點責任都不用付，可說是聰明又狡猾的耍心機高手。因此，惹誰都別惹雙子座，小心他們在你不注意時捅你一刀。

►美麗的秘密就是要跟好姐妹分享！

▲鬼點子最多3星座。（圖／翻攝unsplash）

射手座

別看射手座平時無拘無束、看似傻大個的樣子，他們其實思維非常活躍，心智反應也很快，而且觀察力、推理能力上也不輸雙子、水瓶，光看一些小細節就能知道別人是否在說謊。有靈活的思考力和想像力，腦中常會有靈光一閃的idea，而且他們非常有行動力，一旦行動起來就會迅速完成，還會做得滴水不漏。

說射手狡猾其實也不太正確，他們也不是真的多喜歡玩心機，也不會用在害人的地方，而是做起事來的高智商和周到，跟平時給人印象反差太大，不如說他們是活得「大智若愚」的人精。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 朋友, 交友, 聰明, 狡猾, 心機, 鬼點子
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 周子瑜「霧灰奶茶」髮色美出新高度！還有4款奶茶色系，輕鬆染超顯白 張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷 加拿大女生花700元買沙發超好運　竟意外得到770萬元罕見勞力士 星．上妝／手殘也能學！PONY「6種」超實用眼線教學 COACH為火影忍者辦趴！ØZI大迷弟想收全套　陳庭妮裝學生妹俏麗登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面