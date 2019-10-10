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限量搶爆adidas「挺中華VRCT外套」 王柏融一穿霸氣鎮壓全場

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限量搶爆adidas「挺中華VRCT外套」 王柏融一穿霸氣鎮壓全場（圖／adidas提供）

消費中心／台北報導

眾所矚目的第二屆世界棒球12強賽下月開打！中華隊在這屆和日本隊、委內瑞拉、波多黎各分在B組，首戰將於11月5日對上波多黎各，精彩賽事已經讓不少粉絲心情超級期待。adidas力挺中華隊前進東京奧運，推出限量「中華CT徽章」，效力於日本火腿鬥士且為本次中華隊強棒打者的王柏融，搶先示範「挺中華VRCT外套」，一身運動時尚的潮穿搭，不僅集帥氣與霸氣於一身，氣勢更是鎮壓全場。為了替接下來三場硬仗集氣加油，球迷們別忘了「一人一件替中華隊加油」，全台火熱串連支援前線！

限量搶爆adidas「挺中華VRCT外套」 王柏融一穿霸氣鎮壓全場（圖／adidas提供）

▲王柏融穿上「挺中華VRCT外套」藍白撞色的低調時尚感，隨性穿搭就很潮。

挺中華隊前進東京奧運！第二屆世界棒球的12強賽11月5日至7日分別在台中、桃園舉行，由於攸關東京奧運參賽權，因此各國代表隊無不精銳盡出！中華隊在 11月5日強碰波多黎各，再接連兩天對決委內瑞拉以及日本隊，大家最關注的中日大戰（11月7日）門票更是「秒殺」！雖然日本身為奧運地主國，已取得奧運參賽資格，仍舊派出堅強陣容應戰，挑選的28人名單甚至被球迷譽為明星天團，包括巨人隊的坂本勇人、養樂多隊的山田哲人均入列！想參與四年一次的錦標賽、一睹中華隊球星的英姿嗎？球迷們免出國就能觀賽，在台灣就能參與比賽的刺激、感受贏球的感動！11月5日-7日即將開打，快揪親朋好友一起替中華隊加油！

限量搶爆adidas「挺中華VRCT外套」 王柏融一穿霸氣鎮壓全場（圖／adidas提供）

▲即日起只要購買adidas「挺中華VRCT外套」即可獲得限定徽章一枚，並加贈限量提供的「中華CT徽章」一枚。

 adidas限量版「挺中華VRCT應援外套」經典雙色設計的棒球外套剪裁，藍白相稱面料十分百搭，結合運動與時尚的衣著輪廓，搭T恤、牛仔褲、運動褲等，時髦程度100分，讓你秋冬隨便都打造出滿滿街頭帥氣感，即日起只要購買VRCT運動外套即可獲得限量提供「中華CT徽章」一枚，想替中華隊加油的球迷們，快手刀穿上最潮的應援外套，大方秀出中華隊隊魂！

ETtoday新聞雲整理5大必看理由，如果沒有買到現場票，記得要留守在電視機前一起為中華隊加油：「全員力拼，爭奪東京奧運資格門票」、「新生代中華隊，帶給你不一樣的感受」，「台灣主場迎戰各國眾強權」、「旅外球員返台，讓球迷大飽眼福」及「傳統中日大戰，觀賽程度不容小覷。」看完那麼多必看理由，是不是要揪團找朋友一起觀看熱賽事了呢？為了讓士氣更提高，一起穿上「挺中華VRCT外套」呼喊加油更潮、更有力。

關鍵字：

adidas, 王柏融
fashion.net

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