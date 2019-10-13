想變貝兒、樂佩都行！ColourPop X 迪士尼公主美翻　高CP值16色眼影盤必收

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@colourpopcosmetics、ColourPop官網、fresho2官網

來自美國的平價彩妝品牌ColourPop，彩妝CP值都超級高，尤其是「眼影」俗又大碗、顏色豐富，除了眾多選擇的單色眼影、粉類產品之外，每每推出新配色眼影盤就會從歐美延燒到韓、台，引發代購熱潮。這次ColourPop與迪士尼合作推出了公主系列眼影盤、腮紅與唇膏，看來大家的荷包又不保了。

►生火了！買到不停手

＃Midnight Masquerade Palette 美金22元（約NT＄680）

Midnight Masquerade 16色眼影盤堪稱此系列必收藏，可以一次看到加入這次聯名商品的8位公主，有日常實用的橘粉色調，也有閃耀奪目的亮片色，磚紅色系的霧面色與神秘的深藍色，應有盡有，可以輕鬆搭配出非常多種眼妝。

已經有很多美妝部落客開箱試色，並做妝容示範與教學，顯色度、暈染效果與亮片色發色都超美！就像把自己變身公主一樣夢幻。

在 Instagram 查看這則貼文 ColourPop Cosmetics（@colourpopcosmetics）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 7 日 下午 3:06 張貼

＃8 Blush/Highlighter Compacts腮紅 美金10元（約NT＄310）

除了必定會造成搶購風波的公主眼影盤之外，這次還為迪士尼的8名公主特別推出了專屬的腮紅、打亮各四色，一個才300多塊台幣，從下面影片也可以發現容量超實在，而且飽和度高又滑順，八色完全沒有廢色。





＃Princess Bundles 美金18元（約NT＄550）

每位公主的腮紅顏色與液態唇膏顏色都是一套的！是依照所屬公主的特色與氣質搭配出的妝容，選擇公主的腮紅+唇膏組合，就會有每位公主專屬的精美套裝，非常划算。

＃Lux Liquid Lip液態唇膏 美金8元（約NT＄245）

＃Masquerade Magic 美金166元（約NT＄5,120）

想要全系列都購入收藏的話，就可以敗下這套Masquerade Magic Se，全部產品一次擁有。

＃Limited Edition Disney Masquerade PR Collection 限量版全系列組合套裝 美金191元（約NT＄5,885）

另外，並推出超精美包裝的限量版組合套裝，整體實在太夢幻了，非常具有收藏紀念價值。

ColourPop X Disney的合作雖然不是第一次了，但是一次比一次更燒，今年的新系列已於美國時間10月7日開賣，有興趣還來得及，快手刀下單。

以下的影片中可以看到各產品的開箱試色



《FreshO2 Ｘ 冰雪奇緣彩妝系列》

迪士尼與彩妝界的聯名合作不勝枚舉，像是台灣品牌FreshO2繼之前《玩具總動員》主題之後，近期又推出了《冰雪奇緣》的「雪寶」系列，誰能抵擋得住這波可愛旋風呢？

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