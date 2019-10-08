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海莉比伯絕美婚紗竟是Virgil Abloh設計　頭紗寫5字愛的誓言好浪漫

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@haileybieber、@virgilabloh

海莉比伯（Hailey Bieber）與小賈斯汀（Justin Bieber）上周才在美國南卡羅來納州補辦婚禮，婚禮的細節大多只能從他們本人和名人賓客的IG中窺探。而婚禮中的婚紗最讓人好奇了，海莉今天終於公布出照片，原來是由潮流品牌Off-White的設計師Virgil Abloh所設計～頭紗寫上愛的誓言超浪漫！

▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

海莉身穿的這襲白紗繡滿細緻的蕾絲花，上半身以長袖透視紗包覆手臂，但平口設計露出肩膀與鎖骨，優雅之餘又能展現性感女人味，下擺是貼身的魚尾裙，襯托出身材曲線。

▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

禮服正面還算小露性感，後面則是大大挖空的露背設計。正面不失正式，背後又能展現美背，當個辣新娘～對於年紀輕輕就要步入禮堂的女孩們來說，這款婚紗真是夢想中的禮服啊！

▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

對於讓Virgil Abloh來設計婚紗真是意外的選擇，雖然Off-White品牌設計過許多晚宴禮服，但婚紗真的是第一次！他也將潮流風格融入新娘面紗，用Off-White的招牌字體，在長長面紗的邊緣寫上愛的誓言「TILL DEATH DO US PART」（直到死亡將我們分離），神來一筆讓面紗不再單調。

▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

▲海莉比柏婚紗。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

Virgil Abloh在IG上po出了婚紗的設計草圖，最後做出來的成品真的超級美麗！

海莉配戴的首飾也閃到不行，之前發過的婚禮照片中是穿著白色削肩禮服，頭髮綁成髮髻，露出耳朵上價值360萬元的Tiffany單鑽耳環，手上戴著小賈斯汀送的Solow & Co.求婚鑽戒，並搭配Tiffany Soleste V鑲鑽婚戒。不管是婚戒還是婚紗都讓人羨慕不已！

▲海莉比柏婚戒。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

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關鍵字：

小賈斯汀, 海莉比伯, HaileyBieber, JustinBieber, 婚紗, 婚禮, 禮服, Off-White, VirgilAbloh
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