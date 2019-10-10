楊冪仙氣白裙「美腿全透視」！《達人秀》狂換3套造型超寵粉

▲楊冪作為評審錄製節目《中國達人秀》直接成百變造型秀。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪姣好衣品不光私服成為亮點，就連日前作為評審錄製節目《中國達人秀》，也堪稱她的個人變裝舞台，楊冪穿著一身仙氣爆棚的純白洋裝，美腿直接透視，火速引發網友熱議，「仙女下凡」、「楊冪的腿真的絕」。

▲楊冪穿上Philosophy di Lorenzo Serafini純白洋裝，招牌長腿全透視。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

楊冪每每亮相都成為話題，近期出鏡《中國達人秀》擔任評審，綁起清新甜美的公主頭，戴上了香奈兒秋冬透明圓形耳飾，更顯氣質，這次選擇Philosophy di Lorenzo Serafini純白洋裝，與楊冪的白皙肌膚相互映襯，蓬蓬袖以及深Ｖ設計，不乏女王霸氣與柔美氣息，也讓楊冪纖細的肩頸線條完美展現。

再搭配上黑色腰帶，使螞蟻腰更為纖細，而下方更採用了透視效果的紗裙擺，楊冪在行走之餘，招牌美腿隨之若隱若現，隨即引發網友熱議，「仙女下凡」、「楊冪的腿真的絕」、「仙氣爆棚」。

▲楊冪穿著GUCCI 2020早春印花上衣。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

要說《中國達人秀》是楊冪的個人變裝秀絕對不誇張，換一身造型，楊冪穿著GUCCI 2020早春印花上衣，立領剪裁搭配花朵點綴頗有復古氣息，更戴上了及胸的超長流蘇耳飾，打造整體誇張美感，下方則直接露出白皙美腿，讓粉絲心動。

▲楊冪換上ETRO秋冬襯衫奢華感爆棚。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）



楊冪另一套造型則是選擇了ETRO秋冬襯衫，金色立體刺繡印花勾勒出奢華感，而白色蓬袖更讓整體浮誇，最後再戴上香奈兒秋冬珍珠項錬增添層次，讓楊冪再次美出新高度。

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