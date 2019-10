連Supreme也借鏡他們的設計！雪山圖案羽絨外套始祖　將限量復刻登場

編輯/Duke

Supreme與The North Face的聯名總是讓人充滿期待,2017年冬季雙方曾合作推出雪山圖案系列,但大家不太知道的是,當時Supreme是從羽絨品牌FIRST DOWN USA的作品借鏡取得靈感,因為該品牌早在90年代就推出相關設計,如今,FIRST DOWN USA表示將限量復刻羽絨外套,這個讓Supreme都想學品牌,令人相當好奇。

▲2017年時,Supreme與The North Face共同推出的雪山聯名系列。(圖/翻攝自Supreme)





▲FIRST DOWN USA,90年代推出的羽絨外套。(圖/翻攝自FIRST DOWN USA)

2017年Supreme與The North Face聯名的雪山聯名系列造成轟動,因此該系列在轉售市場中價格不斷攀升,當時羽絨外套定價約488美金(約15,000元台幣),但目前羽絨外套以及Mountain外套皆要台幣4萬元左右才能買到,如此誇張的價格讓人卻步,不過,原版雪山羽絨外套即將回歸,這對於買不起Supreme X The North Face聯名系列的朋友來說,無疑是一大福音。

▲Supreme與The North Face雪山聯名系列,目前的轉售價格都相當高。(圖/翻攝自Supreme)

由FIRST DOWN USA推出的雪山主題羽絨外套,預計將於今年12上旬正式上架,不過,FIRST DOWN USA表示只將限量復刻200件,有興趣的話,不妨多多關注FIRST DOWN USA的官方消息。

此外,日本年輕人最喜愛的BEAMS,近日攜手The North Face Purple Label(紫標)系列,同樣值得關注,最適合The North Face外套的冬季即將到來。而這次雙方將重製經典的Sierra Parka,並帶來2款配色,其中,該系列的材質採用抗撕裂面料,同時還賦予細小的白色格紋作為主軸設計。目前BEAMS X The North Face Purple Label Sierra Parka系列,已經可於日本BEAMS官網預購,售價為日圓59,400元(約台幣17,800元)。

▲BEAMS X The North Face Purple Label Sierra Parka系列。(圖/翻攝自BEAMS)

▲帽子可拆卸,並且擁有多個口袋。(圖/翻攝自BEAMS)

