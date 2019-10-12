連Supreme也借鏡他們的設計！雪山圖案羽絨外套始祖　將限量復刻登場

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Supreme與The North Face的聯名總是讓人充滿期待，2017年冬季雙方曾合作推出雪山圖案系列，但大家不太知道的是，當時Supreme是從羽絨品牌FIRST DOWN USA的作品借鏡取得靈感，因為該品牌早在90年代就推出相關設計，如今，FIRST DOWN USA表示將限量復刻羽絨外套，這個讓Supreme都想學品牌，令人相當好奇。

▲2017年時，Supreme與The North Face共同推出的雪山聯名系列。（圖／翻攝自Supreme）





▲FIRST DOWN USA，90年代推出的羽絨外套。（圖／翻攝自FIRST DOWN USA）

2017年Supreme與The North Face聯名的雪山聯名系列造成轟動，因此該系列在轉售市場中價格不斷攀升，當時羽絨外套定價約488美金（約15,000元台幣），但目前羽絨外套以及Mountain外套皆要台幣4萬元左右才能買到，如此誇張的價格讓人卻步，不過，原版雪山羽絨外套即將回歸，這對於買不起Supreme X The North Face聯名系列的朋友來說，無疑是一大福音。

▲Supreme與The North Face雪山聯名系列，目前的轉售價格都相當高。（圖／翻攝自Supreme）

由FIRST DOWN USA推出的雪山主題羽絨外套，預計將於今年12上旬正式上架，不過，FIRST DOWN USA表示只將限量復刻200件，有興趣的話，不妨多多關注FIRST DOWN USA的官方消息。

此外，日本年輕人最喜愛的BEAMS，近日攜手The North Face Purple Label（紫標）系列，同樣值得關注，最適合The North Face外套的冬季即將到來。而這次雙方將重製經典的Sierra Parka，並帶來2款配色，其中，該系列的材質採用抗撕裂面料，同時還賦予細小的白色格紋作為主軸設計。目前BEAMS X The North Face Purple Label Sierra Parka系列，已經可於日本BEAMS官網預購，售價為日圓59,400元（約台幣17,800元）。

▲BEAMS X The North Face Purple Label Sierra Parka系列。（圖／翻攝自BEAMS）

▲帽子可拆卸，並且擁有多個口袋。（圖／翻攝自BEAMS）

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