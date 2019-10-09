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日本女生票選第一次約會「吃午餐」最好　四點完勝燭光晚餐

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

第一次和有興趣的對象單獨約會時，通常都是先約一場飯局，聊聊天多了解一下對方，再來決定要不要和這個人有更進一步的發展，那麼第一次的獨處飯局，大家偏好「午餐」還是「晚餐」呢？日本一項以女性為主要調查對象的結果就顯示，更多的女孩偏好：

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《午餐派》：55.7 ％

▲午餐ＯＲ晚餐約會。（圖／翻攝自Pinterest）

＃比較輕鬆

比起晚餐給人一種拘謹的感覺，白天吃午餐心情上比較輕鬆，光線充足、外頭人比較多也熱鬧一些，感覺上就不會緊張了。

＃白天出門時間充裕、緩衝空間大

吃中餐早一點、晚一點都行，如果兩人不投合早早散去也能去進行別的行程繼續過開心的一天；如果兩人相談甚歡，吃完午餐後也能轉移陣地一路聊到晚上。

＃妝容最美的時刻

晚餐約會的話，如果白天有事情，到了晚上可能妝都有點脫了，讓人怪彆扭的，但是如果一開始就是約午餐時間，女孩們可以在家細心打扮，用最漂亮的妝容即時赴約。

▲午餐ＯＲ晚餐約會。（圖／翻攝自Pinterest）

＃午餐價錢比較便宜

另外還有個原因，許多餐廳午餐的價格會比晚餐來的優惠，吃起來也不會覺得太過隆重而感到有壓力。

《晚餐派》：44.3 ％

＃適合小酌

雖然沒有人說白天不能飲酒，但是晚上總是更適合小酌吧？喝了一些酒之後心情好、聊得開。

▲午餐ＯＲ晚餐約會。（圖／翻攝自Pinterest）

＃比較有氣氛

和有興趣的對象約在餐廳吃晚餐，通常都會挑選這種燈光美、氣氛佳的場所，兩人正在約會那份曖昧的感受會更強烈～氣氛對了有些話也比較說得出口。

＃昏暗燈光下看起來美

撇除經過一整天可能脫妝的問題，假設以平常的樣貌出席這場約會，在晚間餐廳裡昏暗的燈光下，會讓人有種朦朧美。

▲午餐ＯＲ晚餐約會。（圖／翻攝自Pinterest）

看來日本女生們認為初次約會時更適合吃午餐，各位覺得呢？

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關鍵字：

男女, 約會, 初次約會, 午餐, 晚餐
fashion.net

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