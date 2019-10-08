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敷臉也要按功效排程！連假美肌靠「5天面膜保養法」　維持透亮美肌

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▲連假美肌靠「5天面膜保養法」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲連假出遊想拍美照，別忘了用面膜幫肌膚排好「保養行程」。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

記者張毓容／台北報導　

今年的國慶日雙十節剛好接上週末，成為今年度最後一個連假，不少人都已訂好出遊計畫，在大肆玩樂的同時，拍照當然也少不了，而想要拍出美照，就別忘了連假期間也要排好「保養行程」，為肌膚做好補水充電。

但出遊大家最怕大包小包，想做好保養又不想帶太多瓶瓶罐罐，其實只要利用攜帶方便的面膜，從連假前一天開始做「5天面膜保養法」，按照面膜功效排定養膚排程，讓你從連假第一天到復工上班，每天都能擁有透嫩的發光美肌。

 1.連假前1天：快速補水

連假的每分每秒都彌足珍貴，掌握縮時保養就是連假保養的小秘訣！迎接連假的前一晚，無論熬夜再晚也別忘記敷上能快速補水的速效面膜，讓放假第一天不至於在上妝時浮粉乾裂，輕鬆地開啟美美的約會或出遊行程。

▲連假美肌靠「5天面膜保養法」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Saborino早安面膜，32入，NT$575；BOTANICAL ESTHE 55秒植物醒膚面膜，5片，NT$249。。(圖／品牌提供)

2.連假第1天：深層清潔

在外玩樂了一整天，建議可使用清潔型面膜掃除肌膚髒污與疲態，亦可針對頑固的黑頭粉刺進行加強，讓毛孔在連續假期時也能深呼吸、喘口氣，清潔做足也才能讓後續保養發揮最佳功效。

3.連假第2天：加強保濕修護

前一天做完深層清潔，這時候正是幫肌膚補充營養的好時候！可選擇醫美型或溫和型的保濕面膜，可加強保濕、澎潤緊緻毛孔，幫助鎮定同時修復肌膚、加強防護力，讓肌膚潤澤又穩定。

▲連假美肌靠「5天面膜保養法」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲我的美麗日記 雪珍珠超能修護面膜，5片，NT$250；LEADERS麗得姿 胺基酸面膜，5片，NT$329。(圖／品牌提供)

4.連假第3天：美白、抗痘等功能型

連續護理的第四天，趁著肌膚已經打底進入穩定狀態，可以開始使用女孩們最在意的美白、提亮、或痘痘肌調理款面膜，讓肌膚更完美無瑕。

►連假出遊也超美的小秘密！

5.連假第4天：加強保濕穩定肌膚

連假的最後一天該準備收假了，建議再度回歸到保濕面膜的懷抱，可選擇「一片一安瓶」的終極保濕型面膜，敷上一片宛如使用安瓶保養，更是換季時節敏感肌、乾燥肌最需要的「危肌處理對策」。

▲連假美肌靠「5天面膜保養法」。（圖／品牌提供）

▲Dr.May 美博士專業分子精油保濕面膜，4片，NT$399；PS美美妍 水感修修保濕平衡面膜，單盒7片，NT$399。(圖／品牌提供)

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關鍵字：

保養, 秘訣, 連假, 國慶, 雙十連假, 面膜, 美肌
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