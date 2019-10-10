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風.LUXURY／史前隕石變積家球型陀飛輪面盤　錶橋與夾板都不放過

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▲▼ 隕石錶 。（圖／品牌提供）

▲積家全球限量8只的Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶「隕石」款，16,900,000元。（圖／積家提供）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）近日推出全球限量8只的Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 超卓傳統大師系列球型陀飛輪 3 腕錶隕石款，不僅機芯複雜，裝飾工藝也相當繁複，結合手工扭索飾紋、雕刻與大明火琺瑯，更驚人是運用內嵌隕石工藝，除了有常見的隕石面盤，錶橋與夾板也嵌入隕石！

▲▼ 隕石錶 。（圖／品牌提供）

▲歐米茄超霸登月錶321機芯鉑金版的計時盤也採用隕石打造。（圖／歐米茄提供）

人類造在數千年前古文明即採用隕石裝飾，勞力士（Rolex）、歐米茄（OMEGA）於上個世紀起也開啟隕石面盤的設計，因為其自然形成的結構與紋路，切面紋理都不盡相同，意即每只錶的隕石面盤都是獨一無二，因此受到歡迎。

▲▼ 隕石錶 。（圖／品牌提供）

▲積家超卓傳統大師系列球型陀飛輪3腕錶的錶盤呈現手工扭索飾紋、雕刻和大明火琺瑯，以及內嵌隕石工藝。（圖／積家提供）

積家此次選用非洲納米比亞發現的吉丙隕石（Gibeon meteorite），在史前時期墜於地球，是一種具八面體晶體結構的鐵鎳合金，品牌不僅用它製作超卓傳統大師系列球型陀飛輪 3 腕錶的時分盤，最難得的是工匠將德國銀夾板、錶橋的表面掏空至與隕石碎片厚度相符的深度，只在邊框留下一層薄薄的德國銀，最後嵌入與弧形邊緣無縫接軌的隕石，達到平整效果，搭配多軸陀飛輪裝置，非常吸睛。

▲▼ 隕石錶 。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕為ONLY WATCH慈善拍賣會設計的Arceau L’heure de la lune月讀時光腕錶，運用隕石面盤襯托珍珠母貝的月球。

以登月錶聞名的歐米茄，選擇隕石點綴登月錶再適合不過，今年超霸登月錶321機芯鉑金版的計時盤即為隕石材質；愛馬仕（Hermes）為本屆Only Watch慈善拍賣設計的Arceau L’heure de la lune月讀時光腕錶，也運用隕石面盤為底，襯托衛星式副錶盤與珍珠母貝的月球。

▲▼ 隕石錶 。（圖／品牌提供）

▲伯爵Altiplano 穗金色18K玫瑰金自動上鍊超薄腕錶（左）900,000元，墨褐色隕石面盤款870,000元。（圖／伯爵提供）

擅長使用寶石面盤的伯爵（PIAGET）沒錯過，今年也打造限量300只的墨褐色隕石面盤的Altiplano腕錶，以及限量50只的穗金色面盤腕錶，兩者都經過特色彩處理，但仍展現隕石獨特的紋理，為正裝錶款增添時髦感。

關鍵字：

隕石, 積家, 伯爵, 愛馬仕, 歐米茄
fashion.net

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