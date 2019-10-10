達菲迷手刀衝！迪士尼「秋日甜睡」星黛露、毛絨熊變可愛外套

編輯／Ann 圖／翻攝自迪士尼官網

喜歡迪士尼卡通人物 Duffy達菲熊的粉絲們有福了，這次開賣的新品主題正是「Duffy's Sweet Dreams」，以秋冬甜蜜入睡為靈感，全系列單品都擁有毛絨材質，還有超保暖外套、手套、睡衣，一次溫暖妳的少女心。

達菲熊軟萌造型一直是粉絲們的最愛，迪士尼此次推出「Duffy's Sweet Dreams」，就像是甜蜜入睡的美夢一般，包括經典玩偶、帽子、衣服、護手霜等，全部融入達菲熊可愛造型，讓粉絲從日常穿戴一次到位，實在太逼人啦，快點手刀衝一波！

玩偶方面，除了主角達菲熊，其它可愛人物雪莉玫（ShellieMay）傑拉多尼（Gelatoni）以及星黛露（stellallou）也加入行列，全都扮演成正在睡覺的可愛模樣，有的蓋上了毯子，有的抱著枕頭側睡，光是看到毛絨外型就令人失心瘋，超值得收藏。

除此之外，其餘系列包括了睡衣、護手霜以及收納小包，在單品中注入了達菲熊經典元素，熊掌和毛毛耳朵，不僅能在家使用，穿戴出門也是超吸睛，收納小包以粉色外型融入雪莉玫耳朵，包內容量提供放置小物，金色錬條增添奢華感，絕對是秋冬必買。

而3款造型外套更為吸睛，其中又以星黛露長長的兔耳朵成為帽子，溫柔紫色貫穿整體，舒適材質穿上就很想睡呢，其他單品部分像是帽子，可愛之餘有主角達菲熊以最溫暖材質療癒妳的心，感興趣的粉絲們記得上迪士尼官網失心瘋一把！

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