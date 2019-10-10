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神級鞋款Travis ScottＸAJ6國慶連假開搶　夜光、小口袋顛覆想像

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編輯／Duke

今年5月開始球鞋市場颳起一陣「倒勾」風潮，各大明星與品牌主理人紛紛上腳Travis Scott X Air Jordan 1企圖奪得版面，而後續推出的低筒版也是雙百搭的鞋款，但卻沒能獲得大眾青睞，不過，將於國慶連假發售的Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」，鞋身側面有小口袋，細節很有特色，或許能再次引起騷動。

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲羅志祥、熱狗等明星紛紛上腳Travis Scott X Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@showlo、@mchotdogmusic）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲雖然低筒版也相當好搭，但卻沒得到太多關注。（圖／翻攝自StockX）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲即將發售的Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」，或許能夠讓倒勾設計更加火紅。（圖／翻攝自Flight Club）

多次延後上市日期的Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」，終於官方終於釋出確定的販售時間，該鞋款採用軍綠色為主調，並在鞋帶處、後跟拉環以及鞋後跟以橘色點綴，最後再輔以口袋、夜光效果等細節完成鞋款的設計。

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」以軍綠色為主調。（圖／翻攝自Flight Club）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲在鞋帶處、後跟拉環以及鞋後跟以橘色點綴，最後再輔以口袋、夜光效果等細節完成設計。（圖／翻攝自Flight Club）

▲Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」。（圖／翻攝自IG@travisscott、@showlo、@mchotdogmusic、StockX、Flight Club）

▲Travis Scott親自穿上。（圖／翻攝自IG@travisscott）

Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」聯名鞋款，根據多方消息指出，將於10／11在全球指定專賣店以及Nike SNKRS App限量發售，尺寸包括成人、兒童以及嬰兒，在台灣，Jordan西門町旗艦店目前開放會員於10／9、10／10到店投籤，於10／10晚上9點在Facebook粉專直播中抽出中籤的幸運兒，這雙鞋的定價為6,300元。另外，PHANTACi與Juice等店亦有販賣預告，有興趣千萬別錯過。

此外，10／12還有Tyler, The Creator X Converse Chuck 70 High「Flame」上市，而這次的「Flame」配色鞋款，與先前更換材質、加入創意的設計不同，反而是一雙以Converse Chuck 70 High為原型，並於帆布鞋面加入藍色與火焰的鞋款，而最具特色的花卉元素則在鞋底處，定價為美金100元（約台幣3,100元）。

▲Tyler, The Creator X Converse Chuck 70 High「Flame」。（圖／翻攝自Sneakernews）▲Tyler, The Creator X Converse Chuck 70 High「Flame」。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Tyler, The Creator X Converse Chuck 70 High「Flame」，最具特色的花卉元素在鞋底處。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

倒勾, 球鞋市場, TravisScott, AirJordan1, AirJordan6, CactusJack, 口袋, 夜光, Nike, Neo19, Tyler, TheCreator, Converse, Chuck70, Flame
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