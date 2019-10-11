4星座嚴重「恐婚」　想步入禮堂，絕對別跟大玩咖牡羊座談戀愛

編輯／Rose 圖／翻攝韓劇Melo的體質官網

走進家庭，意味著自己的時間少了，要專注經營家庭生活，這使得很多人都不願走入婚姻。「恐婚症」現代人多多少少都有，畢竟當自己有能力賺錢養活自己，又有精力旺盛的體力，誰不想趁年輕多玩玩、多看看。

要是你非常想結婚，要注意千萬別交到以下4個星座對象，他們各個都有嚴重恐婚症頭，要一起走入人生下半場，難啊！

第四名：天蠍座

個性獨立的天蠍們，很早就習慣一個人的生活。對於婚姻，雖然內心有憧憬，但又有點難想像有另一個人加入自己獨來獨往已成秩序的生活，雖然渴望有人時時關注自己，又害怕會有不幸福的婚姻。

天性疑神疑鬼的天蠍們，對身邊人有點不太信任，他們不怕遠處虎視眈眈的敵人，因為能有所防備，最怕的是身邊心懷叵測的枕邊人，深怕自己措手不及。

第三名：牡羊座

牡羊玩心天生就重，很愛跟朋友混在一起，不管是瘋狂也好，耍宅都好，由於太喜歡和朋友玩在一起，「結婚」對他們而言相當於束縛自由的繩索，光想想就興趣缺缺。

牡羊責任心不強，也不想負責任，偏偏「結婚」意味著將有很多責任與壓力會上身，這對牡羊來說，想想就頭大，因此牡羊可說是不婚主義代言人。

第二名：金牛座

金牛個性謹慎，做事都有一套屬於自己的規劃，人生當然也是如此，不過由於婚姻是件大事，對他們的人生順序來說，自然是往後擺放。

因為，要踏入婚姻前，要先評估合適的對象，雙方的價值觀是否一致才能決定，且他很怕自己的婚姻生活變得平淡如水，偏偏天生個性就不是很活潑的人，讓他們邁向婚姻之路走得更加蹣跚。

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第一名：射手座

瀟灑習慣的射手，內心抱持「婚姻就是自由的墳墓」，想到自己要被束縛在一個家庭裡，光想就相當不自在。與其結婚、組建自己的家庭，射手們更嚮往談一場轟轟烈烈的戀愛，說談就談、說分就分，兩袖清風更適合射手的個性。