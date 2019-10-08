IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

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隨著 Instagram 逐漸佔據人們的日常生活，拍照打卡成為病態舉動之外，也時常透過Following（追蹤中）誰，來觀察他人按了誰的讚，或是又新追蹤了誰，為了導正使用風氣，Instagram 最新拋出震撼彈，即將取消「追蹤中」的所有活動紀錄。

▲IG日前宣佈取消 按讚數引發軒然大波。（圖／翻攝自IG）

低頭世代IG成為熱門社群程式，然而錯誤的使用風氣，讓官方在日前才決定取消「按讚數」，引發軒然大波，也就是對外人隱藏按讚數，唯一能看到讚數的只有發文者本人，讓使用者不存在比較心態，相對能導正目前用戶們偏差的使用行為。

▲IG將取消愛心欄中的Following（追蹤中）功能，看不到其他用戶的活動紀錄 。（圖／翻攝自IG、IG截圖）

而今再度拋出震撼彈，IG在2011年啟用Following（追蹤中）功能，不過也被批為監視工具，根據《Buzzfeed News》報導，IG官方宣佈將取消Following（追蹤中）的活動紀錄，也就是用戶原本可以在界面的愛心中，看到兩個部分，一個是你所追蹤的用戶，最新按了誰的讚或是新追蹤了誰，後者則是誰來按了你的讚等活動紀錄。

對於官方將取消該功能，代表往後IG中，用戶只能看到自己的動態內容，消息一出也引起用戶兩極反彈，「很棒不會被洗版了」、「讚了誰從來就不用給第三者知道」、「IG變更無聊了。」

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