Converse「厚底版」再一雙　輕鬆長高5公分、黑白條紋可愛倍增

編輯／JJ 圖／翻攝自Converse、NIKE、IG@nakedwolfe

現在的女孩子即使身材嬌小，也鮮少會天天踩著高跟鞋，為了顧及女孩們的比例、腿長，休閒鞋與運動鞋將鞋底加厚的款式也越出越多，讓矮個子可以省去穿高跟鞋的痛苦，穿搭還能營造出一種「Boyish」風格，更日常、好看。而Converse今年10月將推出「CHUNKYLINE HI」，也就是厚底版的高筒ALL STAR，要來征服你我的少女心！

Converse 的ALL STAR堪稱是最經典的「帆布鞋」，幾乎沒有任何一套衣服是ALL STAR鞋型無法搭配的，特愛與其他品牌聯名推出各種新鞋款的Converse ，最常使用的版型基底也非它莫屬。

這次以高筒ALL STAR 設計的「CHUNKYLINE HI」，推出了最經典的黑、白兩色，鞋底有4、5公分，側邊則滾上黑白相間的條紋，簡單又有個性。

雖然增高了將近5公分，但依然是平底，採用的是高度緩震的EVA鞋墊，所以絕對比高跟鞋好穿一百倍！厚實鞋底有種笨重的可愛感，份量上卻十分輕盈喔，非常適合女孩們穿著。

不過目前僅有日本有發佈販售消息，將於2019年10月開賣，確切日期尚未公布，定價為7,500+稅金（約NT＄2200）。

其實這款「CHUNKYLINE HI」是延續之前推出的低筒版本「CHUNKYLINE OX」，當時的白色款式採紅藍線條，這次則都改成了黑、白。

在 Instagram 查看這則貼文 maiko（@koima18）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 28 日 上午 5:50 張貼

＃JW Anderson x Converse

像這樣的厚底鞋款，Converse也不是第一次推出，像是之前推出的JW Anderson x Converse聯名鞋款，因為鞋底的鋸齒太可愛，收服了眾多少女的心，更是許多明星藝人曾經上腳的鞋款。

＃COMME des GARCONS x Nike Cortez

CDG與NIKE曾經聯名推出過的超高厚底鞋，與Converse CHUNKYLINE HI 也頗為相似，黑白的設計減少超高厚底的浮誇感，增加了一些帥氣個性感。

＃NAKED WOLFE

另外，許多韓女星、歌手以及歐美部落客，近日也被厚底鞋生火，NAKED WOLFE 的厚底增高球鞋頗受歡迎，運用在穿搭中相當顯氣勢。

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