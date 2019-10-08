張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷

▲張鈞甯巴黎街拍再度釋出。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯兩周前受SAINT LAURENT官方邀請飛往法國巴黎出席時裝周，除了在夜晚的巴黎鐵塔下浪漫看秀外，她也拍攝多組街拍照。除了先前在飯店房間拍攝的性感大片外，這回她走上街頭，穿著皮短褲配黑色透膚絲襪，雖嚴格來說全身包緊緊，不過美腿殺仍逃不過網友法眼，全網嗨爆！

▲張鈞甯穿黑絲襪踏上巴黎街頭，一點性感一點帥，讓人難移目光。（圖／品牌提供）



▲複習一下上次的飯店私密風格。（圖／品牌提供）



張鈞甯的氣質除了可以駕馭很女人的風格，穿起中性套裝來，那股幹練感的俐落帥勁照樣很美，又不給人突兀的感覺。巴黎街頭兩套風格，她穿著條紋西裝外套配上迷你裙，雙腿上是黑色透膚絲襪與短踝靴，又帥又性感，若隱若現的美腿正中網友下懷，維持此行招牌的嫵媚感。

▲張鈞甯除了女人味十足的造型外，也很能駕馭帥氣俐落的風格。這組街拍她背的是SAINT LAURENT CASSANDRA提把肩背包，售價NT$76,350元。（圖／品牌提供）



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另外一套造型，張鈞甯穿著T-Shirt配著黑色皮革短褲，雙腿上一樣是黑色透膚絲襪，不變的「美腿殺」攻勢，加上一件灰色大衣，煞氣性感姿態，讓網友看了都酥麻，紛紛留言「帥氣」、「又性感又帥」，甯Boss再次出擊，零負評超厲害！

▲張鈞甯另一套造型配灰色大衣，帥度升級，她搭配的是SAINT LAURENT LOULOU PUFFER軟包（中），售價NT$69,600元。（圖／品牌提供）