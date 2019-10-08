fb ig video ETtoday search mobile

張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷

> >

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯巴黎街拍再度釋出。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯兩周前受SAINT LAURENT官方邀請飛往法國巴黎出席時裝周，除了在夜晚的巴黎鐵塔下浪漫看秀外，她也拍攝多組街拍照。除了先前在飯店房間拍攝的性感大片外，這回她走上街頭，穿著皮短褲配黑色透膚絲襪，雖嚴格來說全身包緊緊，不過美腿殺仍逃不過網友法眼，全網嗨爆！

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯穿黑絲襪踏上巴黎街頭，一點性感一點帥，讓人難移目光。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯巴黎時裝周街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲複習一下上次的飯店私密風格。（圖／品牌提供）

張鈞甯的氣質除了可以駕馭很女人的風格，穿起中性套裝來，那股幹練感的俐落帥勁照樣很美，又不給人突兀的感覺。巴黎街頭兩套風格，她穿著條紋西裝外套配上迷你裙，雙腿上是黑色透膚絲襪與短踝靴，又帥又性感，若隱若現的美腿正中網友下懷，維持此行招牌的嫵媚感。

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯除了女人味十足的造型外，也很能駕馭帥氣俐落的風格。這組街拍她背的是SAINT LAURENT CASSANDRA提把肩背包，售價NT$76,350元。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

另外一套造型，張鈞甯穿著T-Shirt配著黑色皮革短褲，雙腿上一樣是黑色透膚絲襪，不變的「美腿殺」攻勢，加上一件灰色大衣，煞氣性感姿態，讓網友看了都酥麻，紛紛留言「帥氣」、「又性感又帥」，甯Boss再次出擊，零負評超厲害！

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲▼巴黎時裝周／張鈞甯SAINT LAURENT街拍。（圖／SAINT LAURENT提供）

▲張鈞甯另一套造型配灰色大衣，帥度升級，她搭配的是SAINT LAURENT LOULOU PUFFER軟包（中），售價NT$69,600元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

張鈞甯, 巴黎時裝周, 時裝周, 街拍, 時尚穿搭, PFW, SAINT LAURENT, YSL
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意

巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前先搶最美　曾沛慈、謝盈萱演技派也登榜 巴黎直擊／agnès b.為國民單品「開襟衫」辦展　抬頭看見超可愛巨無霸外套 金鐘・妝髮／71歲張小燕是「時尚阿嬤」　大膽染「阿凡達藍色」超有戲 巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到 巴黎直擊／香奈兒打造浪漫天際線　Jennie露蠻腰耍辣、小松菜奈甜賞風景 金鐘・紅毯／大霈水鑽深V禮服配820萬珠寶超大器　三度入圍敲鐘野心旺　 巴黎直擊／李榮浩快看！楊丞琳賞LV購物清單都列好　點名最想買「文青感皮托特」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面