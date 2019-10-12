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【奧斯塔羅】突然很想有個伴　聖誕節前能遇到好對象嗎？

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▲聖誕節前能遇到好對象嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

二個多月後就是聖誕節了
面對這樣的日子
心裡是否會想要有個伴呢？

所以現在就讓奧斯來陪你看看
聖誕節前是否有機會遇到好對象吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，聖誕節前遇到好對象的機會比較低，因為這張牌點出這陣子的你因為年末的關係，不管是生活上或是工作中都開始忙碌起來，而你也將疲於奔命在這些問題中，因此即使你想認識對象，卻始終沒有過多的心思與力氣放在這件事上，所以奧斯會建議這陣子的你，先解決手邊問題比較好，不然只有焦頭爛額能形容你的生活了。

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抽到這張牌的朋友，聖誕節前有機會遇到還不錯的對象，而這樣的對象與你相處時，會讓你感到充分的舒服與愉悅，原因來自這樣的對象有不錯的赤子之心，因此與對方一起時，生活就會活潑起來，不過，這時你可能會好奇對象會出現在哪？對此奧斯則要提醒你注意周遭已經存在的對象，或許與你共譜戀情的對象就在其中，並且你早以知道對方是誰，只是差在誰先開口而已喔！

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抽到這張牌的你，聖誕節前遇到好對象的機會比較低，這張牌點出工作上的問題漸漸多了起來，並且手邊的業務也開始繁重，因此工作壓力便隨之大了起來，同時，因為這張牌代表有工作狂的隱喻，所以這陣子也不會有心思想要認識新對象，只會想要把手邊的工作完成，所以你聖誕前遇到好對象的機會才會比較低喔！

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抽到這張牌的朋友，聖誕節前有機會遇到還不錯的對象，接下來這陣子你做事的行動力與執行力都非常的足夠，所以連帶愛情方面也會有機會出現好對象。而這樣的對象在價值觀或是個性上，都會有高度的契合，倘若你接下來想要談一段新戀情的話，奧斯會建議要多參加家族的聚會，因為你的真命天子或許會出現在家族聚會中喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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