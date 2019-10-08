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謝金燕行李超重罰怕了　只買1咖17萬香奈兒包裝乖

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▲▼謝金燕香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網,謝金燕IG）

▲謝金燕自稱乖，整個時裝周只買一個香奈兒CHANEL 19大型口蓋包。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

謝金燕不怕辛苦已成功征戰紐約、倫敦、米蘭與巴黎2020春夏時裝周，她為精心打扮，行李多到超重被罰錢，罰到她已不想再買東西增加重量，最後只敗一個包—香奈兒CHANEL 19大型口蓋包，這個包大有來頭，是已故傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）共同創作，為卡爾留給世人的最後禮物。

▲▼謝金燕香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網,謝金燕IG）▲▼謝金燕香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網,謝金燕IG）

▲CHANEL 19大型口蓋包174,100元。（圖／翻攝CHANEL官網）

CHANEL 19系列命名來自2019年數字，於今年3月的巴黎秀上首見，特色是包面為大菱格紋縫線壓紋、皮穿鍊與CC扣，搭配霧面銀、亮面金與銀色三種不同顏色的金屬鍊帶，是卡爾拉格斐最後的作品之一。

▲▼謝金燕香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網,謝金燕IG）

▲謝金燕於巴黎時裝周期間背Prada包搭配Dior背帶。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

此款包除了時髦也別具意義，成為謝金燕跑遍4大時裝周唯一的戰利品，她自嘲哪個巨星整個時裝周只買一個包，她因沒空太累又有時差，就算有空也走不動，加上行李超重罰錢罰到怕，因此只買一個CHANEL 19包做為征戰4大時裝周的紀念。

關鍵字：

謝金燕, 香奈兒, CHANEL
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