【奧斯塔羅】你在朋友群中總是扮演什麼角色？

不管是新朋友或老朋友

每個人總是扮演不同的角色

讓彼此的友誼緊緊的牽再一起

那你在朋友群中是扮演什麼樣的角色呢？

現在就讓奧斯來陪你看看

你在朋友群中總是扮演什麼角色？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：你所扮演的是「安心者」的角色

朋友的種類有很多，有那種跟他相處時笑的開懷、可以一起瘋狂的朋友，而你屬於當朋友心情不好或不安時給人安心的角色，因為你的個性較溫和，所以遇到爭執時也能心平氣和的安撫朋友的心情，另外，你總會帶來某種安定感，好像只有你的陪伴才能讓朋友像吞了顆定心丸似的，讓人安心許多。

牌ll：你所扮演的是「支持者」的角色

這樣的一張牌，看出了窮寒急迫的狀況下，他仍願意跟隨前人的步伐，所以當你認真將他人定位為好友時，不管朋友做出什麼決定，你都會支持他，即使在決定的過程中受傷了，你依然會給他勉勵與安慰，畢竟，對你來說朋友不是建立於金錢、物質下，而是願意給予支持與肯定才是交朋友最好的方式。

牌lll：你所扮演的是「開心果」的角色

朋友中一定少不了你們，因為那種黯淡、沉靜的氣氛對你來說足以致命，所以只要有你們的存在，氣氛就會活絡起來，畢竟，你很積極、樂觀，想到什麼就做什麼，永遠是朋友中最有行動力的人，而且因為你帶點樂觀的個性，所以臉上掛滿笑容，不過，其實有一部份的你是害怕寂寞的，因此你才會努力去營造歡樂的氣氛，讓自己和朋友都享受其中喔！

牌lV：你所扮演的是「獨行者」的角色

朋友中總會有一種像你這樣的人，不愛與他人瘋狂、對什麼事都冷冷的，所以跟一群朋友出門時，你通常不是主角，因為你只喜歡待在旁邊看著朋友們開心，另外，你也不喜歡過問朋友的私事，對你來說沒必要去挖掘別人不想說的事情，因為那種事情你可做不來。

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