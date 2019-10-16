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超ㄎㄧㄤ團照這樣拍！快學南韓IG多頭龍創始者的新招數

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▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

編輯／Rose　圖／翻攝o_rokkyy IG

11月最值得期待的事就是要參加《ETtoday新聞雲》舉辦的音樂節啦！2019的主題是「好朋友放閃音樂節」，廣揪好友們來參加，自然就是要拍照留下回憶囉！但團體照總玩不出新花樣嗎？快學學南韓爆紅IG網友정영록（帳號：o_rokkyy），先前的多頭龍網傳翻，現在他和朋友們推出第二彈，快來偷學一下，11／9來放閃音樂節玩，準備拍起來囉！

＃扇形風火輪

要掌握這個團照的要訣，後面的朋友們彼此要有足夠信任感，而且要腰力夠，才能撐起這完美畫面喔～

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

＃裸上身配超長褲半蹲

這是利用道具拍出ㄎㄧㄤ感，把長褲拉到手臂兩側，半蹲拍照，讓人有種不知所以的感覺，但爆笑感非常強大。

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

＃太陽花

超級基本款的團照，也能簡單完成，但정영록與他的朋友們，都戴上墨鏡面無表情看向鏡頭，反而很有戲。不過若是想單純拍出可愛感，臉上有點笑容也可以啦。

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

＃被水沖

很像電影海報的畫面，要有一個願意犧牲的朋友，才能完成這個畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

＃躺平

不是純粹的躺平，每個人都直直ㄍㄧㄥ住身體，戴著墨鏡看向鏡頭，一樣的面無表情，再次完美GET戲感。

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

＃亂躺

把隊形散開，每個人各躺一方，或是做出莫名動作，不知所云的風格，一樣讓人笑噴。

▲▼ 。（圖／翻攝o_rokkyy IG）

單身有理、放閃無罪！11/9快來好朋友放閃音樂節一起閃亮亮！

關鍵字：

2019好朋友放閃音樂節, 音樂節, 聲林之王2, 聲林之王, 放閃, 放閃音樂節, 放閃, IG, 網美, 網帥, 野餐
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