黑魔女、庫伊拉變大頭公仔　FunkoＸ迪士尼反派角色美妝好Q

編輯／Emily 圖／翻攝自funko.com、store.disney.co.jp、IG@originalfunko

你或許沒聽過Funko，但他們的公仔娃娃一定很眼熟～有點方方的大頭，配上圓滾滾的眼睛，超多知名電影角色都變身成這種公仔，迪士尼、漫威、皮克斯…一堆人物應有盡有。這次Funko和迪士尼合作，將反派角色們變身成Funko公仔，並推出化妝品系列。

Funko X Disney反派角色化妝品系列，全是迪士尼最知名的惡角。有最近電影快要上映的黑魔女、101忠狗裡的庫伊拉、白雪公主的壞皇后和美人魚裡的邪惡女巫烏蘇拉。化妝品的品項有刷具組、眼線液、唇蜜，黑魔女和壞皇后有出眼影盤，庫伊拉是腮紅與古銅餅，烏蘇拉則是打亮盤。

眼影、修容與打亮盤全是依據角色外型特色，推出相應色系。外殼包裝都是Funko公仔模樣的大頭，反派們全都可愛了起來！

唇蜜的包裝上也有一顆公仔頭，顏色同樣與角色做呼應。

刷具組包含眼影刷、眉刷、腮紅刷等五支，雖沒有公仔圖案，但上面的花紋都很具代表性，一看就能聯想到是誰！庫伊拉刷具就是紅色配上101忠狗的大麥町點點，烏蘇拉則是海洋感的亮藍色，黑魔女和壞皇后的代表色絕對是邪惡的紫～

黑魔女組合

庫伊拉組合

壞皇后組合

烏蘇拉組合

除了Funko X Disney反派系列化妝品之外，日本迪士尼商店也有推出黑魔女的刷具組，走的是精緻雕刻路線。三支刷子各有不同造型，有黑魔女頭上的角、她手拿的三叉戟，還有一款是帶著皇冠的骷髏頭，造型全都十分精美。除了公主系列，反派系列也非常值得收藏！

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