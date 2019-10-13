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奧斯塔羅12星座一周運勢1014-1020　牡羊加薪機會大、獅子放不下過去感情

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20191014-1020奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些Case讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：學／事業方面，存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對未來也開始感到無力且不知道自己能做些什麼，甚至有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒會比較好。

2.獅子座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願去踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.雙子座金錢運需要留意：正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，也有機會讓自己多花了點錢，要多注意囉！

牡羊座

開運顏色：天空藍
幸運數字：10

整體運勢★★★★
解析：下周牡羊朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度讓自己下周對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友對於你感到安心，特別的是如果一直以來堅持或努力某些事情的朋友，將在下周看到成功的曙光，奧斯建議要好好把握下周的周期囉！

愛情運勢★★★★★
解析：下周兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意為這段情感付出，單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，踏實的工作態度為工作立下不少良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望捎來些好消息，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，另外，工作上也有望獲得金錢回報，而投資方面也可以多留意，因為下周或許會有不錯的投資機會。

金牛座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：42

整體運勢★★★★
解析：安穩、平靜的元素將充斥在金牛朋友下周的生活當中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，並且慢慢的由外在轉入了內心層面，因此若忙碌好一陣子的朋友下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，目前的工作與學業持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，讓一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但若放長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入喔！

雙子座

開運顏色：黃色
幸運數字：53

整體運勢★★★
解析：對自我的不確定感增加後，自信心也隨之消退，而這將使成功的機會越推越遠，另外，下周情緒起伏較大，有失控的可能性存在，奧斯提醒下周雙子朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意或是自信心消退而影響到了自己，另外，要多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方下周在感情上出現了點困難，因此互動與溝通都減少許多，某種程度來說是因為自信心的消退而開始懷疑對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況囉！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍面臨了困境，甚至因此產生的忌妒或排斥別人的想法，奧斯提醒下周面對問題時，要多敞開自己的心，並且接受外援才會比較好喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，也有機會讓自己多花了點錢，要多注意囉！

巨蟹座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：61

整體運勢★★
解析：下周將會是巨蟹朋友信心消退的一周，面對目前手邊事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，不然可能就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周下降許多，這將連帶信任感的下降，導致自己將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，千萬別一個人悶在心裡，因為這對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際付諸行動，容易漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

獅子座

開運顏色：橘色
幸運數字：52

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些微的驕傲，並適時接受外援，如此一來情況會改善許多。

愛情運勢★★
解析：突如其來的感受勾起內心的回憶。面對過往的情感，要學習放下，始終放在心裡不願去踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★
解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，因此一定要適時調適自己避免為此影響到工作。

金錢運勢★★
解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座

開運顏色：黑色
幸運數字：41

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓處女朋友一直以來緊繃的精神，終於在下周可以稍稍喘息一下了，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，因為下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情願意尋找些許變化，因為你們面對長久以來的相處，將感到些許的厭煩，所以積極透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐才會是件好事喔！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

天秤座

開運顏色：紅色
幸運數字：47

整體運勢★★★
解析：下周天秤朋友，面對事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自下周冷漠感的提升，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時提起點熱情面對人、事、物才比較好喔！

愛情運勢★★
解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對未來也開始感到無力且不知道自己能做些什麼，甚至有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒會比較好。

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

天蠍座

開運顏色：白色
幸運數字85

整體運勢★★★★
解析：下周天蠍的朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，另外，下周付出行動時的熱情將延續很久，要多加把勁了。

愛情運勢★★★★
解析：愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，特別的是這樣的原因也有一部分來自肉體關係，但即使是如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔。

射手座

開運顏色：灰色
幸運數字：69

整體運勢★★
解析：下周射手朋友需多加注意手邊的事情，因為這些都將在下周受到許多阻礙，並且都是沒有徵兆的，因此容易讓自己有點不知所措，另外，下周也要注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束，奧斯提醒下周要多注意，下周並不是太順遂的一周喔！

愛情運勢★★
解析：雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖然不致分開，但現況也不是太好，所以雙方一定要開始尋找新的方法，才能增進雙方情感的熱度喔！

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，並且無法忍受的狀況也在下周明顯許多，建議要適時調解自我的壓力喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，多觀望一陣子比較好。

魔羯座

開運顏色：綠色
幸運數字：91

整體運勢★★★
解析：下周魔羯朋友自信消退許多，並且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，才能妥善處理事情喔！

愛情運勢★★★
解析：在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通以改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援才會比較好喔！

金錢運勢★★
解析：下周偏財運運勢不佳，要多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，因為下周將有破財的可能性。

水瓶座

開運顏色：紫色
幸運數字：73

整體運勢★★
解析：下周水瓶朋友顯得束縛許多，許多做起來的不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致，因為過往許多失敗的經驗將在下周重新浮現，這讓你做起事不那麼有信心，奧斯提醒下周要多注意自己的狀況，不要讓經驗或舊想法束縛住自己喔！

愛情運勢★★★
解析：面對目前的感情有些許的不情願，可能是某一方給了對方些許壓力，將對方抓得太緊，因此下周要多給另一半一點空間喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對目前的學／事業，都有不願意突破現況的想法，尤其是行動力的倒退更加明顯，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意了。

金錢運勢★★
解析：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

雙魚座

開運顏色：藍色
幸運數字：02

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友思緒清晰也活絡許多，如果正是需要動腦的時期，那下周會是值得好好把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，而奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻有未付諸行動的情況存在，所以下周行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但因為如此僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重於當下，如此一來對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，雖然下周工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些Case讓你多賺點錢喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
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