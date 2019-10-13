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冷色調才美啊！PONY修圖技巧大公開，最愛2款APP濾鏡

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ponysmakeup、YT@PONY Syndrome

近期才剛跟彩妝品牌M.A.C推出聯名系列的美妝大神PONY，別看她的化妝技巧神乎其技，其實本身就是一個美人胚子，除了在YouTube上更新妝容教學影片、化妝分享，PONY也時常在Instagram上面紀錄自己的生活，每每發一張照片就有一票粉絲追問：「怎麼修圖的？」，於是PONY便決定來公開平時的修圖方法！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

雖然平時就有許多粉絲的妝容、修圖提問，但是下面這張照片PO出後，更灌入了大量有關修圖方面的提問，於是PONY就在YouTube頻道上開啟了「PONY'S INSTAGRAM PHOTO TIPS」系列，第一集COLORED FILTER #01要來帶大家重回這張照片的修圖過程：

首先，PONY表示她最習慣用iPhone的內建相機拍照，還原度高、清晰，只不過因為亞洲人的膚色、髮色、燈光、戶外光等等問題，所以大部分的照片會呈現「暖色調」，但是PONY喜歡的是帶有點藍、紫的「冷色調」，可以讓肌膚非常顯白且乾淨。

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

這是第一步驟所使用到的修圖APP：

＃Analog London

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

是一款付費APP，PONY使用的是裡面的LONDON 濾鏡，但要注意的是濾鏡最多只要套50～60％就好，太高容易失真、毀壞畫質，所以PONY調了50％。

 ▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

儲存之後，再匯入到下一個APP： 

＃VSCO

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

許多人都有下載VSCO吧？即使不買濾鏡也有許多免費的非常好用，不過PONY使用的E8是需要另外購買的，只需要加強一點點調到+3.9，然後點選下方選項中的「顆粒」來製造雜訊感，調+2.7左右不需用太多，可以發現PONY許多照片都有套用這顆粒的功能，有種歐美風的感覺～

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

這樣就大功告成了！不過視每張照片的不同還是可以稍微變化濾鏡與刻度，期待PONY大神的「PONY'S INSTAGRAM PHOTO TIPS」系列還能教大家更多修圖的技巧！

《Before & After》

▲PONY修圖。（圖／翻攝自PONY YT）

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關鍵字：

PONY, 網美, 美照, 修圖, 修圖APP, 韓妞, 冷色調
fashion.net

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