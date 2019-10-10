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棕色眼影有多萬能？美妝大神Pony教你3種用法　鼻影、修容都省下了

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▲棕色眼影超萬能！Pony教3種用法。（圖／翻攝Pony IG&amp;小紅書）

▲美妝大神Pony分享棕色眼影的萬能用法，一顆就能畫全妝。(圖／翻攝Pony小紅書、IG@ponysmakeup)

記者張毓容／台北報導　

不論何種風格的女生，每個人的化妝包打開，一定都會有一塊大地色調的棕色系眼影，除了因為簡單好上手、不容易失敗，且人人都駕馭得了等優點而最受女生歡迎之外，其實棕色眼影還非常萬能！

素有「美妝大神」之稱的韓國知名美妝部落客Pony曾特別跟大家分享，一個棕色眼影只要搭配3把刷子，即可變化出眼影、陰影色和修容色等3種用法，甚至還拿來畫眼線和眉毛，可以說一顆棕色眼影在手，就能打造出一個自然又立體的妝容。不僅可以幫大家省錢，如果手邊忘了其他彩妝品或化妝包容量有限時，帶上棕色眼影就對了！但要提醒一點，質地以霧面為佳，拿來當修容、陰影色來用才比較適合。

▲棕色眼影超萬能！Pony教3種用法。（圖／翻攝Pony IG&amp;小紅書）

▲畫眼妝是最基本的用法，用眼影刷從上眼褶帶到下眼影，眼尾拉長一點。(圖／翻攝Pony小紅書，以下同)

1.當眼影用

首先，最基本的用法當然就是大家最熟悉、也是最原始的用法：拿來畫眼妝。選取一支慣用的眼影刷，或是扁平短毛的柔軟小刷子，沾取眼影粉直接暈染在雙眼皮褶，再帶到下眼影的位置，眼尾則可向外拉長一點，一個簡單的眼妝就完成了。

▲棕色眼影超萬能！Pony教3種用法。（圖／翻攝Pony IG&amp;小紅書）

▲棕色眼影超萬能！Pony教3種用法。（圖／翻攝Pony IG&amp;小紅書）

▲使用鬆散的圓頭小刷沾取棕色眼影，刷在鼻梁兩側、鼻頭尖端等處作為陰影色使用。

2.當臉中陰影、鼻影

棕色眼影還能拿來當作修飾五官的陰影色使用，像是鼻影、眼窩和下唇輪廓線的修飾。使用一把圓頭、刷毛鬆散的鼻影刷，沾取適量眼影粉刷在鼻樑兩側、鼻頭尖端、鼻孔下、下唇下方和下巴周圍，修飾出小巧尖翹的鼻頭和小V臉。

▲棕色眼影超萬能！Pony教3種用法。（圖／翻攝Pony IG&amp;小紅書）

▲用修容刷刷在顴骨下和下顎線等處，作為臉部修容使用。

3.當臉頰修容

拿一把大的修容刷，將棕色眼影刷在太陽穴、顴骨下和下顎線處，作為臉部、輪廓修容使用，立刻就有瘦小臉的效果。

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關鍵字：

彩妝, 技巧, Pony, 朴惠敏, 部落客, 美妝部落客, 眼影, 棕色眼影, 用法, 多功能, 萬用, 修容, 陰影, 鼻影
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