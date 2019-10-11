認為單身更好而「拒絕愛情」的3星座！射手愛自由、最討厭被管

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

很多人忍受不了孤獨，一旦分手了、單身了，就要趕快約會，尋找下一段感情，但也有些人「看破紅塵」，他們享受孤獨，喜歡單身的狀態，像是以下3個星座，摩羯認為有很多事比戀愛更有趣，射手雖然喜歡愛情，但更喜歡不被人管的自由生活。

摩羯座



常被封為「工作狂」的摩羯座，把人生看得很嚴肅，有一種強烈的責任感，加上謹慎又不容易妥協的個性，看起來很冷漠嚴肅、不易親近，常會給人喜歡獨處的感覺，也缺乏浪漫情懷，所以對他們來說，工作比生活中其他事來的更簡單。

他們的高智商在戀愛中就像不存在一般，無法發揮，對摩羯來說，談戀愛還要顧慮對方的心情以及愛好，真的太麻煩了，自己一個人的話，做什麼事都可以由自己主宰，再多加一個人就變得複雜。可以說，摩羯本身就很享受一個人的狀態，他們甚至會認為，有很多事情都比戀愛更有趣。

水瓶座



水瓶座的思想常常很標新立異，凡人跟不上、猜不透，要找到能理解他們、同頻率的人，難度太高，加上他們內心其實覺得自己是最好的，所以常會存在一種「碰不到跟自己合適的人」的心態，漸漸地也變得很享受跟自己獨處。

當自己一個人完成的事情多了，水瓶會開始覺得一個人也沒什麼大不了，還能讓自己更優秀、更強大，因此更看不上那種「沒愛情會死的人」，反正他們也不在乎別人的看法，對他們來說，為自己而活更重要。

►不管單身或戀愛，永遠都要美美的！

射手座



非常重視自由的射手座跟摩羯、水瓶很不一樣，他們其實也喜歡談戀愛，但因為不喜歡被束縛、反覆無常的天性使然，射手在感情上時而熱情如火，時而漠不關心，容易起伏不定，有時太緊密的關係也會讓他們產生對感情厭倦的想法。

其實簡單來說，射手就是不喜歡被管、失去自由的感覺，喜歡隨心所欲的生活，對他們來說，如果有一段戀愛可以享受感情又不用被管束，那就太好了！因此，在沒找到這種完美的狀態前，射手會覺得一個人自由自在還更好，甚至可以說射手座就適合單身。

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