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4個越做越老的「保養壞習慣」你中了幾個？眼周隨便擦小心長細紋

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▲4個越做越老保養壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲保養花錢又花心力，別讓暗藏的壞習慣反而加速老化。（圖／翻攝IG@midoricoo）

編輯／Amanda

女生花錢花時間勤保養，就是想維持肌膚狀態，永保年輕，卻不想有些保養上沒注意的「壞習慣」，不僅讓保養效果大打折，反而更加速老化，讓你離美肌越來越遠。以下這4個常見的保養壞習慣絕對要小心，從今天起改起來！

▲4個越做越老保養壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲清潔是保養的第一步，絕不能隨便亂洗。（圖／翻攝IG@miyoshi.aa）

1.卸妝洗臉只求快

清潔只講求快速，容易沒洗乾淨，殘留髒污阻塞毛孔，會生成粉刺痘痘，後續保養大打折，殘留在毛孔內的PM2.5等污染微粒，更會造成肌膚發炎，加速老化。

知名皮膚科醫師－臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒：「好好洗臉，但不過度清潔，絕對是維持健康美肌的首要關鍵。」羨慕別人的好肌膚？先從仔細做好卸妝洗臉開始就對了。

2.年紀大才需要抗老保養

別再以為年紀大了才需要抗老！現代人面臨生活壓力、作息混亂加上環境汙染和3C藍光等侵襲，肌膚老化早已開始提前，想永保青春，抗老越早開始越好。從現在開始在保養時加入有緊實澎潤、撫紋或抗氧化效果的抗老美容品，密集為肌膚灌注青春活力，有空閒之餘再搭配按摩，讓抗老效果更加乘。

▲4個越做越老保養壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲現在市面上有很多質地很清爽的保濕產品，油性肌人可選凝凍、凝露等水感輕盈的種類。（圖／翻攝IG@goodal_official）

3.容易出油，乳液乳霜不用擦

很多人會有「我好容易出油，不要擦乳液比較好」的想法，但就算是油性肌，肌膚也需要適當的脂質，保護水份不散失，免得肌膚太過缺水反而會分泌更多油脂。不喜歡使用太過滋潤的人，可選擇比較清爽的乳液或水凝霜、凝凍、凝露等更輕盈水感的質地，就能降低濃厚的潤澤感，但又做到保水和脂質的補充。

▲4個越做越老保養壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲眼周肌膚是最容易顯老的部位，除了用專用保養品外，塗抹手法也很重要。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

4.眼周保養有帶到就好

眼周是全臉肌膚最脆弱的部位，更是全臉最難保養、也最顯老的部位，若你眼下開始出現細紋、黑眼圈或鬆弛了，只靠平時保養帶到眼周根本不夠，乖乖用上眼部專用保養品才夠力。

另外，也別以為眼霜有塗就好，手法錯誤可是會讓眼霜效果大打折扣，再貴的眼霜都變成土，過度拉扯也反而會造成細紋增生，切記手法要輕柔，並用指腹的溫度幫助眼霜吸收。

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關鍵字：

保養, 壞習慣, 老化, 變老, 抗老, 清潔, 卸妝, 眼周, 乳液, 乳霜
fashion.net

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