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忠於「黑色穿搭」卻怕沒靈感？參考日妞3招玩出時髦風格

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▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色是每個女生衣櫥裡面必備的基本色，好搭、不易髒又顯瘦就是黑色最大的優點。想利用黑色穿搭，卻又擔心在高溫的時節著用會讓整體印象顯得沈重。本回就來看看日本女生們是如何挑選夏季適用的黑色單品，學習她們的穿搭技巧，一起以清爽的氛圍演繹時髦的黑色單品。

全身黑色

全身黑色看似是十分簡單的穿搭方式，但若希望穿得出色，在材質的選擇和堆疊上就必須多加用心。以較為輕薄飄逸的材質作為主角，並搭上有輕透感的配件小物，也可選擇踩上涼鞋就能帶出更符合夏天印象的清涼感受。

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色 + 白色

定番的黑白搭配能帶來簡約現代的時髦氛圍，也因此推薦選擇較為俐落或有設計感的單品並搭配銀色飾品會更符合整體風格。把白色放在上身，黑色放在下身也能在視覺上收縮下半身，是最顯瘦的穿搭方式。

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

黑色 + 米色

選擇最近流行的米色搭配黑色，可以讓原本強硬的色調顯得更柔和並帶有女人味。若擔心黑色上衣搭配米色褲子會顯得色彩對比性太強，修飾效果有限，也可以只利用米色包款來做到跳色的衣著效果，讓整體感低調帥氣又同時能展演出焦點印象。

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

▲黑色穿搭。（圖／FACY 提供）

Photo：WEAR

Text : Deby

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