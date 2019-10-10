營造詐欺感顯瘦從「上衣」開始　4種挑選方式筆記下來

夏天想要擁有清涼造型的同時，許多人也相當在意所露出的肌膚是否也能被有所修飾，並達到顯瘦的效果。不能由裡而外雕塑出好身材的話，上身的衣著選擇就變得想當重要，因為只要上衣選對了就能輕鬆讓人第一眼就有瘦感印象。

小臉、瘦手臂、減腰圍等都是女生在追求理想身形時的課題，想即刻就達到外型的目標，不妨就透過上衣來營造出顯著地修飾度！參考以下 4 款有著不同設計重點的上衣單品，不費力地穿搭出顯瘦印象吧！

船型領上衣

『顯瘦 Point : 拉長肩膀線條』

想要擁有小臉或是喜歡骨感印象的話，上衣的首選版型就是船型領的設計。像肩膀雙邊延伸的領口，藉由鎖骨處的露出不僅可以縮窄肩膀的視覺寬度，而連結臉龐的肌膚線條向肩線拉長也能有效縮小臉部看起來的大小，間接營造出小臉效果。

V 領上衣

『顯瘦 Point : 增長脖子線條』

與船型領有著異曲同工之妙，V 領的上衣也有類似的修身效果，但角度明確以及 V 字向下延伸的線條反而更是多出了幾分成熟的大人味。透過尖頭的領口與頭部的形狀做出了對比，再加上脖子連結身體的肌膚被大量露出，都提供了臉型上的修飾與創造出小臉感。

縮腰上衣

『顯瘦 Point : 打造腰部線條』

凹凸有致的腰身就是能讓人感受到好身材的表現，即使不用直接裸露出來也能透過服裝來營造出身型線條清楚的顯瘦印象。懶得還要利用皮帶勾勒出腰線的話，建議可以利用腰部本來就有抽繩、綁帶或是其他有著縮腰效果的單品設計，即使是多於腰部沒有自信的人而言也能給人細腰的印象。

寬手袖上衣

『顯瘦 Point : 藏起手臂線條營造空氣感』

太過於合身的上衣往往容易暴露缺點，而對於有手臂困擾的人而言，更是要避免手袖太過貼身的單品。想營造輕盈的著裝印象，可以利用傘狀手袖的衣著，不只要遮住令人在意的手臂線條，還能透過寬鬆的袖子設計來增強顯瘦度，並加深造型的層次感。

Photo : BAYCREW'S, PAL CLOSET, WEAR

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