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16歲木村光希翹唇代言曼秀雷敦　網友直呼：戀愛了

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▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲木村光希憑著性感翹唇，成為曼秀雷敦最年輕代言人。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導　

木村光希挾著父母光環出道才屆滿一年，不僅是各大精品爭相邀邀約的時尚寵兒，更榮登眾多國際品牌最年輕代言人頭銜，和父親有著依樣性感厚唇的她，再搶下曼秀雷敦代言，廣告啾啾的水嫩美唇搭配電眼美到讓網友們看傻了眼。

▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲堪稱日本最強星二代，非常活躍於時尚精品界。（圖／翻攝自IG/koki）

光希自一出道就成為鎂光燈焦點，遺傳著把爸爸的高五官顏值和媽媽的姣好身材，修長身形一站出來，完全不輸專業模特兒。據說激似木村拓哉的厚唇，就是她雀屏中選的主因。

 ▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲年僅16歲就很有巨星架式。（圖／品牌提供）

成為曼秀雷敦史上最年輕代言人，廣告中16歲清新模樣，獲得網友的一致好評，其中嘟嘟美唇讓人印象深刻，完全展現全新保養系列純淨滋潤的形象。

▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲曼秀雷敦 薄荷潤唇系列130週年薄荷潤唇凍膏，8g，140元。

▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲曼秀雷敦 LipPure純淨植物潤唇膏（佛手柑），159元。

其中經典商品「薄荷潤唇凍膏」及「薄荷修護潤唇膏」在今年特別推出限量紀念版包裝為小護士慶生。以復刻方式重現彩繪版小護士，搭配溫暖的手繪線條，如同曼秀雷敦130年來始終不變的溫暖呵護，希望今年有了日本新星木村光希的加持，以她清新的魅力為曼秀雷敦帶來嶄新面貌。

▲▼木村光希代言曼秀雷敦。（圖／翻攝自IG、品牌）

▲出色外型又多才多藝的光希，未來演藝生涯無可限量。（圖／翻攝自IG/koki）

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