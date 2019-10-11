亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

▲模特兒戴採用刀鋒工藝的Étoiles Étoiles 18K白金冠冕。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

每個珠寶品牌都有自家的獨門特色，法國珠寶品牌Chaumet最引以為傲的兩項工法，已傳承超過百年，一個是金屬工法刀鋒工藝（FIL-COUTEAU），另一項是最有代表性的寶石鑲嵌法錯覺畫法工藝（Trompe-loeil），兩者未必同時並行，亦可相輔相成，當代作品Étoiles Étoiles 天體主題套飾便是結合兩項招牌工藝的結晶。

▲Chaumet約1830年製的野薔薇與茉莉花冠冕。

刀鋒工藝

早在Chaumet約1830年製的野薔薇與茉莉花冠冕，即展現刀鋒工藝特色，透過極細且纖薄的體積，打造連結寶石與其底座之間的金屬，意在盡量讓金屬在眼前消失，只留下寶石盡情展現迷人光彩。

▲工匠悉心打造Étoiles Étoiles系列珠寶。

Étoiles Étoiles系列鑽石冠冕、手環與耳環即採用刀鋒工藝成就了精美的底座，搭配鑲嵌美鑽，從高處鳥瞰欣賞，無論是繁星或雨露瀑布造型都產生懸浮在空中的視覺系果，更能呼應天體星宿的設計主題。

▲Étoiles Étoiles 18K白金手環結合刀鋒與錯覺畫法兩項工藝。

錯覺畫法工藝

最具代表性的作品為1919年波旁·帕爾瑪冠冕，此款杜德維爾公爵送給女兒海德薇德拉羅什富科與波旁·帕爾瑪的結婚禮物，重新詮釋了Chaumet常見的金鐘花設計，冠冕頂端的梨形托架遠看彷彿鑲嵌一顆梨形鑽，其實鑲嵌多顆鑽石，創造出錯視的效果，因此兩種以上或不同車工的寶石被鑲在同一個金屬底座，創造別具層次的閃爍效果，被稱為錯覺畫法工藝。

▲1919年的波旁•帕爾瑪金鐘花冠冕已採用錯覺畫法工藝。

此別具特色的寶石鑲嵌技法，也運用在當代設計Josephine Ronde des Nuits約瑟芬系列夜圓星晨作品，鑲嵌鑽石的梨形圖案層層環繞並採鏤空設計，最中央的小梨形鑲嵌1大1小的圓鑽，細看才會發現迷人火光的秘密。

▲運用錯覺畫法的Josephine Ronde des Nuits 約瑟芬系列夜圓星晨戒指（左）1,055,000元，Étoiles Étoiles 18K白金耳環。