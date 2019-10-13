鴨肉許、水月軒鮮蝦　全台10大熱炒讓你從台北一路吃到屏東

精選全台10大熱炒，帶你從台北吃到屏東！每一間都是在地有名、各有特色，來一場熱炒之旅吧！

TOP 10／駱記小炒

台北市大安區

榮登去年米其林必比登美食推薦名單，平價又高CP值，每一道都帶有炒鍋的香氣，必點炒牛肉、炒羊肉和炒螺肉，火候掌控絕佳，下酒又下飯！

▲（圖／美食客Lily提供）

TOP 9／北平孔家小館

屏東縣屏東市

如果你以為這只是一間專賣捲餅、蒸餃、鍋貼的北方麵食館就錯了，因為這家店還供應許多熱炒菜色！必點酥香的甜烙餅和包著豆腐和芹菜末炸到金黃的炸西施，這可是一般在外面吃不到的特色菜。

▲（圖／美食客莊朝坤提供）

TOP 8／魯媽媽雲南擺夷料理

南投縣仁愛鄉

位於清境的超有名雲南料理，每一道菜色都十分特別，必點招牌菜雲南椒麻雞，醃製後在酥炸的雞腿肉外酥內嫩，搭配酸辣的椒麻醬超級好吃，另外，當歸煎蛋、當歸雞湯和高山高麗菜也是許多人必點的菜色。

▲（圖／美食客俐俐黃提供）

TOP 7／鵝肉先生

花蓮縣花蓮市

推薦來花蓮玩一定要來嚐嚐，生意很好的鵝肉先生，尤其是招牌的鵝肉和冰脆蔥油雞，另外也可以再點一些炒青菜、湯品等，一桌吃下來滿足又飽足！

▲（圖／美食客Ru RuMie提供）

TOP 6／金包里廟口鴨肉

新北市金山區

來金山一定要來朝聖一下廟口鴨肉，這家店最酷的就是一盤一盤的熱炒想吃什麼就拿什麼，簡直熱炒自助餐。其中，淋上秘制鴨湯的水煮鴨肉入味又緊緻，白飯絕對可以多吃幾碗！

▲（圖／美食客Setsu_hsueh提供）

TOP 5／大坑東山棧甕缸雞

台中市北屯區

人氣極高知名甕仔雞店，帶有煙燻香氣的烤雞皮脆肉嫩又多汁，讓人不顧燙口忍不住就想把肉扒光！必點雞油拌飯、麵線，香氣十足，再來個炒山蘇、雞汁燜筍、椒鹽透抽，把山珍海味一次下肚！

▲（圖／美食客Rich提供）

TOP 4／六必居潮州沙鍋粥

新北市板橋區

號稱全台第一家沙鍋粥創始店，現點現熬煮的沙鍋粥料多又鮮美，而熱炒的菜色也很豐富，各式海鮮、肉類、青菜，超適合多人聚餐，特別又好吃，讓你吃巧又吃飽！

▲（圖／美食客yiwen提供）

TOP 3／水月軒鮮蝦美食

屏東縣林邊鄉

以泰國蝦料理為主的餐廳，菜色種類豐富，熱炒、燒烤、火鍋、炸物，有選擇障礙的人注意了！其中，這家的鮮菇蝦鍋、鹽焗蝦、檸檬蝦、胡椒蝦點下去就對了，其他熱炒類怎麼點都不踩雷，難怪生意超級好的！

▲（圖／美食客臻提供）

TOP 2／POCHA 韓式熱炒

台北市大安區

想換換口味不想再吃台式熱炒？那韓式熱炒可以是你的新選擇。起司噴火雞、部隊鍋、蓬蓬蒸蛋，各種韓式創意料理讓你吃得過癮，配上調酒、燒酒，度過一個熱鬧的夜晚。

▲（圖／美食客Lee Chi Ming提供）

TOP 1／鴨肉許（許二姐）

新竹市北區

新竹名店鴨肉許，擁有讓人吃一次就念念不忘的魔力，便宜又大份，也難怪生意一直都超好。除了鴨肉外，必點鹹酸滑溜的炒鴨血，還有鹹香的鴨肉飯，上面還有好幾大塊鴨肉，一口飯一口肉超級過癮！

▲（圖／美食客Yu Chien Chung提供）

圖、文／MENU美食誌

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