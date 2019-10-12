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下半年新竹美食TOP10！美到無法呼吸的饅饅好食＋來一杯小方塊珍珠奶綠

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沒想到新竹有這麼多好吃又好拍的店，每間都美得無法呼吸！

TOP 10／療癒甜點HEALING DESSERT
簡單的吐司幸福

就是喜歡這樣簡簡單單的幸福，烘烤過的吐司，用熱氣慢慢融化奶油，搭配一點藍莓果醬酸酸甜甜又鹹香，韓系白色調的空間好拍又自在，值得來訪一次。

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

TOP 9／FUGOOTAIN 富穀沺
時尚溫馨創意米食

富谷沺主打復古典雅帶點時尚的空間氣息，米食餐點大多是燉飯，運用不同的食材和醬汁互相搭配，創造出過去不曾見過的米食料理，讓人可以緩慢地品嚐食物的美味與用心。

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客地獄老少女提供）

TOP 8／YAMADA麻糬製造所
飽滿手工麻糬

最近很紅的手工麻糬，一顆大約台幣28元到台幣50元，有蜂蜜、紅豆、芋頭等七種口味，每顆均為新鮮現做，蜂蜜乳酪口味內餡就像冰淇淋那樣綿密，超特別！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

TOP 7／喜歡咖啡館 LIKE CAFES
悠閒地享受可頌吧

假日想要悠閒一下，就來吃可頌早午餐吧！燻鮭魚鹹香吸引許多MENU吃貨讚賞，此外還有可頌和蛋糕甜點，價格平易近人，誰說喝下午茶一定要大筆花費呢！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客___Xiao__05提供）

TOP 6／MOUNTAIN HOUSE 山房早午餐
山形三明治早午餐

工業風格空間參雜植栽在粗獷中帶點清新，主要以山形吐司製作三明治早午餐，甜鹹口味都相當受歡迎，鬆軟口感搭配豐富餡料超吸引人搭！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客蓉蓉兒提供）

TOP 5／阿婆早餐麵店
川味早餐辣起來

早餐給他辣起來，阿婆早餐店的川味抄手加一把麵後，可以吃到Q彈麵條以及沒有豬腥味的抄手，另外，還有雙黃油條是用古早味餅皮，包入蔥蛋和油條做成蛋餅，兩道都是香味撲鼻，早餐吃這個一定超有活力！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP 4／曼谷市場
平價泰式料理

平價泰式料理，餐點價位在台幣150元到台幣200元之間，曼谷市場的口味較不像道地泰式那麼酸辣，適合不喜歡重口味的吃貨們，但九層塔炒過豬絞肉的打拋豬肉依然很下飯。

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客提娜提供）

TOP 3／皿富器食 MINFOOD
日系家常風味

供應日系家常風味定食和刨冰，雖然價位稍為偏高一點，但是餐點調味相當濃郁，並且盛放食物的餐具器皿都很講究，充滿日式雜貨風格，讓食物看起來更秀色可餐且每一口都能感受到滿滿的烹調風味，整體空間相當清新。

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ciou_ni提供）

TOP 2／河堤上的貓
僅此一家絕無分號

沒吃過方塊珍珠吧？小方塊奶綠是店家招牌，白色方塊珍珠帶有蜂蜜口味，綠茶比例較奶味多一些，假日時常有排隊人潮要有心理準備喔！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客美食家提供）

TOP 1／MUM MUM 饅饅好食
少女必來打卡

你是否喜歡拍照、打卡、史努比？以上皆是的話一定要來饅饅好食，寬敞舒適的空間搭配時尚簡約的粉紅色系單椅，樓上還有戶外露天用餐區超有渡假感，怎麼拍都好拍！史努比鬆餅扎實有咬勁，搭配的當季水果新鮮好吃，是一道不會出錯的必點料理。另外，推薦炸物塔，適合一邊聊天一邊享用喔！

▲新竹美食TOP 10。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客無法停止吃喝提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

新竹城隍廟美食必吃TOP 8，鴨香飯、潤餅、仙草絲有甲有保庇！

關鍵字：

MENU美食誌, 新竹, 療癒甜點, 富穀沺, 麻糬製造所, 喜歡咖啡館, 山房, 阿婆早餐, 曼谷市場, 皿富器食, 河堤上的貓, 饅饅好食
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