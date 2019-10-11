只需瘦5公斤以內的「小基數減肥法」　三餐照吃也能突破停滯期、不復胖

常常看到很多減肥法、一瘦就是10幾20公斤，如果只是想瘦個3-5公斤的小基數，用這種強烈的方式可能就不太適合！一起看看這種小基數的減肥重點有哪些？

小基數的減肥重點可以簡單從飲食、運動方式下手，小小的瘦下5公斤、對身材曲線來說還是有變化，也不會過於強烈讓身體受不了，一起看看減肥重點！

＃小基數減肥重點：調整飲食結構

>>早餐



如果你一般早餐都以澱粉為主，那調整飲食的階段就換掉、改以蛋白質、維生素為主，相反也一樣，調整飲食結構可以打破身體吸收的規則，可以刺激身體代謝。

>>午餐

在確定每天主食、蛋白質、蔬菜攝取量不變的情況下為自己加餐，或是在早餐和午餐中間、午餐和晚餐中間增加以少油、少鹽，高蛋白、低碳水的點心，也可以將白飯全部換成五穀雜糧、多吃肉，總之就是在午餐增加自己的食量、讓自己在白天吃得飽飽的。

>>晚餐

跟早餐一樣是調整飲食結構，改變一下晚餐的種類，像是把主食從飯換成粥、肉類換成菜等，主要還是簡單吃、以清淡的飲食為主即可。

>>放縱日

一、兩週一次的放縱日（又叫欺騙餐），給自己一個想吃什麼就吃什麼的機會，對減肥來說適當放縱很有幫助，其實在營養師的觀點也可以刺激身體代謝，但一定要注意的是放縱一定要配合運動、才有效果喔！

＃小基數減肥重點：調整運動結構

增加運動強度的同時也要增加無氧運動，像是一天跑步、一天游泳、一天騎單車等，每天都可以練不同種類的運動，讓身體突破習慣的運動方式。

增加運動強度的話，像是增加跑步速度、距離，以慢-快-慢的方式為主，或是增加高強度的HIIT訓練，不但可以幫助增加身體代謝，也可以幫助突破減肥停滯期。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@屁屁爱分享、IG@chobchop、@babebani

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