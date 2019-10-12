45歲賈靜雯保養靠芝麻！大方分享如何「狀態好到像少女」

▲賈靜雯當天以絕佳狀態，一舉摘下金鐘視后。（圖／品牌提供、翻攝自IG/alyssachia）



記者曾怡嘉 / 綜合報導

賈靜雯上週出席金鐘獎頒獎典禮，以一襲黑色平口禮服，點綴繽紛花朵亮片，輕鬆奪得紅毯第一美。從服裝、髮型、到膚況，狀態近乎完美，45歲的她分享她的凍齡秘訣除了3個寶貝女兒外，大從飲食運動習慣，小至臉上塗抹的保養品都不馬虎，更透露會吃芝麻保養。

自16歲出道至今，現在愛情、事業兩得意的她，如何在忙碌中取得生活平衡，聰明愛自己，全因她有獨門美膚秘訣。她分享：「很多保養品用了只有當下有感覺，她希望保養效果是可以持續到隔天早上，起床後能感受肌膚變得很緊實透亮。」

身為混和性肌膚的她對於保養品相當挑剔，也很難對單一產品產生長久信任感，直到遇見LUDEYA琥珀霜後，終於建立了自己的保養習慣。然而維持青春美麗，最重要的還是慎選保養品。

剛滿45歲，外表看似30出頭而已，她透露自己飲食相當清淡，忌甜品、油炸、冰涼外，每天喝充足的水，勤走路並養成規律運動的習慣，做好體內環保，「我不是不老，只是懂得好好呵護自己。」

其他像是即便工作再累，回家第一件事就是卸妝，吃芝麻糖保養頭髮，平時吐司上抹的也是芝麻醬，晚餐之後就不進食，真的餓的話就會吃水果充飢，飯後一小時會健走30~40分鐘，另外充足睡眠也對抗老有助益，最晚11點前一定會上床睡覺。

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