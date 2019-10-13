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韓髮型師推薦秋冬4款顯白髮色　「深棕」黃肌最適合，染完初戀感滿滿

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最近真的可以感受到換季了，先從髮色開始跟上秋冬趨勢，看看南韓髮型師推薦的2019秋冬必染「最顯白髮色」，都是不用漂的深棕髮色，對於黃皮來說不僅顯白掃黃、也不用擔心頭髮長出來布丁很明顯呢！

＃秋冬顯白髮色推薦1：Miss Daily Brown

首先就是基本款的深棕色，這款Miss Daily Brown是有點偏栗子棕的暖色調，對於黃皮來說非常修飾膚色、有種掃黃感！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自컬처앤네이처）

這款髮色低調、不張揚，就是標準的初戀髮色！另外不同光源下又會變得偏橘棕色調，有提亮氣色的效果。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自IG@min.ver、ami_style01）

＃秋冬顯白髮色推薦2：Glam Brown

這款Glam Brown相對來說更偏紅棕色調，掃黃感一樣優秀、非常適合黃皮，而且偏紅的色調在視覺上看起來氣色會更好，推薦給肌膚蒼白的女孩！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自컬처앤네이처）

今年流行的外翻捲度配上這種稍微明顯一點的髮色，會讓捲度更有層次感、也會讓頭髮看起來更輕盈！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自IG@na_ye1016、apgujung.room）

＃秋冬顯白髮色推薦3：Edge Brown

跟剛剛的Glam Brown相比，這款Edge Brown更是偏梅果棕的色調，是今年的大勢髮色，從年初一路紅到現在！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自컬처앤네이처）

在不同光源下會偏紅或偏紫色，雖然一樣是顯白襯膚的色調，但這種比較明亮的顏色平常還是建議要帶妝比較撐得起來喔！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自IG@culture_and_nature_official）

＃秋冬顯白髮色推薦4：Lux Brown

唯一一款偏冷的霧棕色，不要以為冷色調不適合黃皮，這款冷棕超級顯白！而且會讓頭髮變得很輕盈、有種混血感。

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自컬처앤네이처）

這種微微偏綠的霧棕色調其實對於黃肌來說意外友好，只要注意綠色調不要太多，還是以棕色為主就會很顯白！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自IG@hyunyong_hair、sb_raffine）

加碼看在家也可以染出「顯白髮色」推薦

＃魅尚萱 HELLO BUBBLE泡沫染髮劑，NT＄420

BLACKPINK代言的魅尚萱泡泡染台灣最近終於上市了！可以在藥妝店、家樂福等通路買到，幾款色號都被推爆，不僅有很多比較高調的髮色可以選擇，網友也說上色相當均勻，雖然洗過2～3次後會微微掉色、但還在可接受的範圍內，另外附的護髮也很好用，用完頭髮會更有光澤、不乾澀！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自小紅書@Inee酱、饱饱呀）

>>推薦色號

偏自然黑茶棕的6A，有點偏霧灰色，讓頭髮變得很輕盈，可以說是深髮色首選！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自小紅書@青青少不了、biubiu大眼仔）

＃Freshlight富麗絲 泡泡染系列，NT＄349

這款泡泡染很多網友推薦就是因為染髮時間不用一小時、非常方便，而且選色多元，甚至很多網友分享、即使沒漂過頭髮依舊很好上色！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自小紅書@你猪哥哥呀）

>>推薦色號

小紅書上最火的髮色就是＃蜜糖醇棕，不過因為譯名不一樣，編輯交叉比對後發現就是台灣也有的＃糖果灰，是有點煙燻感的霧面深棕色，染完簡直不要太美！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自小紅書@蒲儿姓蒲）

＃卡樂芙 泡沫染，NT＄156

別說不知道，這款在台灣也是紅到不行，對於黑髮上色非常優秀、即使補染也不會出現界線、上色非常均勻，很多網友都是一用成主顧！除了基本款棕色系之外，今年也出了很多新色可以選擇！

▲秋冬髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自carousell@bringmehomeplz、小紅書@我今天喝奶茶了吗）

文／美人圈

【延伸閱讀】

韓國秋冬大勢「RAIN燙」！不同長度的「燙髮範本」、這款最顯瘦遮肉、加碼髮型師整理技巧(beauty美人圈)

韓國大勢「柔霧髮色」範本！不用漂、超顯白的搭訕髮色，這款更是超仙的背殺髮色！(beauty美人圈)

韓國髮型師推薦初秋「深髮色範本」！不用漂、顯白不挑人，這款更是搭訕率飆升的背殺髮色！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 髮色, 染髮, 秋冬, 顯白
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