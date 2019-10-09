特搜宜蘭3間日式文青冰品店　濃郁抹茶刨冰、藍色富士山必吃

▲（圖／IG@matcha_favorite、小島日和粉絲專頁）

不知道大家有沒有發現，中秋節過後的天氣雖然依舊是晴朗舒適，但濃濃秋意和微涼的早晚卻已感受明顯，讓人不禁感嘆，今年的夏天似乎結束得特別快阿！

一想到能夠大口吃冰的日子，就要即將遠離，說什麼也要把握這最後一兩個月的時間，好好的吃個過癮。本篇編輯特搜了3間宜蘭的日式文青冰品小店要來與大家分享，身為抹茶控的你，可千萬不要錯過囉！

小亀有kaki gori店

▲（圖／IG@sanguine228）

小亀有kaki gori店位在宜蘭火車站附近，雖然店面位置停車不便，但周邊有許多收費停車場能使用，可以逛逛幾米公園、幸福轉運站等地方之後，再悠閒散步來吃冰消暑。

店內的用餐空間不大，但運用許多老物件拼湊陳設，營造出獨特的老宅風格相當迷人。其最受歡迎的品項莫過於「日式刨冰」，每個品名也都取得很有巧思，可以先選擇想要抹茶刨冰還是焙茶刨冰，之後再選擇淋醬，其中像「山丘老京都」、「島塩老京都」，分別指的是小山園抹茶ESPUNA奶霜和島塩沖繩奶霜淋醬，聽這名稱，不說還真的以為自己身在日本。

▲（圖／IG@matcha_favorite、小m）

如果剛好碰上感冒或生理期不能吃冰，則可以選擇養生的薏仁湯和紫米粥喔！店內也還有提供道地的日式豆腐奶酪、手工蕨餅和抹茶牛乳、煎茶、焙茶等冷熱飲，每一項都很誘人，據友人轉述，好吃指數近乎破表，有種吃到賺到的感覺。

瞧那超抹、超澎派的用料，讓習慣台北物價水準的編輯只能說超級物超所值，光是隔著照片看到上頭那濃郁抹綠的京都小山園抹茶醬，都覺得滿滿幸福阿！身為抹茶控的你，還在等什麼？

小島日和

▲（圖／IG@qweasd45673）

第二間「小島日和」，如果你是平常就有在關注打卡美食的人，一定有聽過！這間雖然同樣走日式的裝潢佈置，但比起小龜有，在裝潢上添加了些乾燥花和小巧的元素，使得整體更多幾分素雅的浪漫氣息，尤其那面蜷川實花風的花牆，好看又好拍，能夠讓人立刻晉升成為神攝手。一旁也有擺設一些可愛的日式食器瓷盤，如果喜歡的話，也能購買帶回家。

▲（圖／小島日和粉絲專頁、IG@rickykind）

小島日和的水果剉冰都是使用當季的水果製成，像是前陣子盛產的芒果、清涼消暑的西瓜都是，到了冬天，店家更會順勢推出抹茶與草莓完美結合的草莓聖誕樹，和放滿整碗新鮮草莓和草莓淋醬的「草莓爽爽冰」，份量多到一個人可能無法完食。

此外，小島日和還有一個超人氣品項「藍色富士山」，使用藍柑橘淋醬作為剉冰的主體顏色，上頭再淋上優格醬、蜜糖及香草冰淇淋，其造型宛如迷你版的富士山，可愛模樣讓每桌不由自主都會點一碗來嚐鮮！因此就算是同行友人不愛抹茶也可以帶他一起來，沒問題的。

小林冰堂

▲（圖／小林冰堂 官方粉絲專頁）

最後一間，有別於前兩者主打日式刨冰，小林冰堂主要推出的是口感細緻順口的手作霜淇淋。其位於羅東林場附近，經常高朋滿座、人氣十足。遠遠就能望見木質與寶藍色相輝映的顯眼店面，和可愛的店狗雕像，定睛一看，招牌上秀氣地寫著「小林冰堂」，日式風味濃厚。

走進店內，樸質的木製桌椅以及水彩素寫風的手繪菜單，更是散發著老闆溫暖的用心。餐點的部分，招牌冰淇淋總共有四種系列，分別是不含乳脂成分的「菓實」，台灣水果結合濃純鮮奶的「醇乳」、創意搭配的「新奇」口味，和加入酒香、大人限定的「微醺」，每天依當季水果和農產品販售。

▲（圖／小林冰堂 官方粉絲專頁）

在這裡能品嘗到好喝的咖啡、抹茶及百元不到的平價手工甜點。針對秋冬季節轉涼，店家也貼心地在每年11月到隔年3月期間，推出薏仁、紅豆、芋頭等熱甜湯，搭上Q彈有嚼勁的日式團子，暖心又暖胃！

接下來即將迎來雙十連假，宜蘭想必是許多人選擇來趟輕旅行的地點，不妨把這3間有質感的日式冰品店安排進你的行程，享受最後的「涼」夏。

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