30歲後的生活規劃術：好好認識自己，找出一件非做不可的事

▲（圖／荼蘼_植劇場Qseries粉絲專頁）

回想起20歲的我們，享受著青春無敵、健康無比的體力，幾乎將「玩樂」視為每天最大的意義，沒有後顧之憂可恣意地做任何想做的事情。等到離開校園，體會到諸多「身不由己」後，才逐漸習慣日常的起起落落，甚感唏噓。

10年是一眼瞬間的概念，30歲的你對生活的安排，是否有了不同的見解呢？生活規劃的方式百百種，而此時此刻的我們，又適合什麼樣的模式呢？

上班時

專注心思，從簡單的事情開始處理

▲（圖／《你已藏在我心底》劇照）

工作占了生活絕大部分的時間，和學校不同的地方，在於職場上沒有所謂的「選課」或「課程安排」，每天來上班第一件事情要做什麼、要先處理哪件事情，都無法按表操課，加上那些無預警的「突發事件」，若是不好好規劃安排，工作就會變得一團亂。

經過長時間的摸索後，比起原先的「亂無章法」，發現了一個道理：「先將瑣事處理好，才有餘力去解決更重要的事。」好比回客戶電話、發Mail等固定工作做好了之後，再來解決緊急的事務，但要特別小心忙碌所造成的「瞎忙」，可以用條列記事加上手機提醒，安排自己的行事曆。

下班時

固定作息，盡量避免熬夜傷害身體

▲（圖／《紙之月》劇照）

相信，許多人的生活都擺脫不了熬夜吧！也許是從學生時期就養成的壞習慣，或是真的必須忙到半夜才有辦法睡覺的上班族或斜槓爸媽，熬夜對某些人來說，更是家常便飯。

然而，年輕的時候還有辦法應付，但隨著年紀增長，只要一熬夜就得面對好幾天的精神不濟，免疫力也會大幅下降，身體發出各種令人無法忽視的警訊。因此，良好的作息安排對30歲後的我們來說，便成了「最應該做到」的行程安排，必須要有健康的身體，才能在找到生活裡的自適感和平衡點。

放假時

認真放鬆，享受這份最應得的酬勞

▲（圖／《月薪嬌妻》劇照）

剛出社會時，我們很容易把工作中的不快樂帶入生活裡，即使放假也掛心著那些不愉快，甚至充滿了抱怨和負面情緒。

不過，或許是一種「天性」，當屆滿30歲時，心境會慢慢出現轉折：「該忙碌的時候忙碌、該放鬆的時候就放鬆吧！」你會發現，假日真的只想享受自由自在，並在這些可以掌握的時間中，安排任何所喜愛的事物，每個星期一定要有特定的時間，將自己歸零。

空閒時

認識自己，找出一件非做不可的事

▲（圖／《徵婚啟事》劇照）

那麼，你滿意現在的生活嗎？不可否認的是，現代人壓力越來越大，常常被工作、家庭煩得「蠟燭兩頭燒」，故在空閒時，多數人都會選擇「耍廢」。然而，放鬆是必要的，卻也不能過於「放縱」。

趁著空檔，也許是睡前、洗澡的時候，甚至是幫孩子換尿布、泡奶的時候，抓緊縫隙和自己對話，思考一整天下來發生的點點滴滴，重新認識自己。編輯認為，另一點很重要的，是要找出一件除了工作之外也可以做很好的事，來維持工作與生活的平衡。

所謂學習，不單僅是課本上的知識。隨著年年增長的歲數，我們慢慢會明白：「學習從來沒間斷，而是藏在歲月裡，在最合適的時刻提醒你要修習某堂必修課。」正因如此，更應該妥善規劃每天的行程，在不斷調整「輕重緩急」的生活裡，得到你應得的學分。

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