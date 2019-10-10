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周子瑜「霧灰奶茶」髮色美出新高度！還有4款奶茶色系，輕鬆染超顯白

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相信once都知道，子瑜在這次的回歸照裡染了超美的新髮色「霧灰奶茶」，雖然看起來很難駕馭，但其實是髮型師推薦，最適合亞洲人染的顯白神色！而除了「霧灰奶茶」之外，還有幾款類似色也都超顯白～趕快跟著一起看，還有哪些超適合黃肌的不顯髒奶茶系髮色吧！

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自FB@JYPETWICE）

＃亞麻奶茶色

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自BLACKPINK UPDATE、BIGLOBE Beauty）

這款連Lisa都愛的髮色就是「亞麻奶茶色」～這款髮色很適合黃肌染就是因為他添加了亞麻色調，所以可以中和黃肌本身的黃感，讓暖色調膚色的人即使染特殊色也不會顯髒、顯黑！而且這款髮色在陽光下會有一個漸層光澤，超有混血兒感！

＃焦糖奶茶色

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自ig@__mihi__）

這一款髮色是以奶茶色為基底，加入一點焦糖色，讓整體髮色看起來更有亮點！而且因為這款髮色和亞洲人的原生髮色為類似色系，所以染起來也比較不容易走鐘！不過焦糖色偏黃調，如果整頭染很容易顯黃～建議可以使用挑染、手刷染的方式搭配焦糖奶茶色，這樣就會超有混血感又顯白！

＃淺奶茶色

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自ig@shachu_hair）

這一款就是子瑜染的髮色！不過比較不一樣的是上圖左在髮尾處加了一點粉調，所以會帶有一點玫瑰金感，也非常顯白，又不會太不真實～而上圖右就是子瑜的回歸照髮色「霧灰奶茶」，這款髮色則是加入灰色調，讓頭髮在淺米色中帶有一點透明感，超級顯白！

＃玫瑰奶茶色

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自小紅書@芝麻奶泡、minimodel.jp）

這一款也是近年很夯的髮色～在奶茶色裡加入乾燥玫瑰色和棕色，讓想染粉色又怕變成死亡芭比粉的女孩可以安心染！加入棕色後可以調和粉色顯黑的問題，也可以降低髮色的明度，即使淡妝出門也不違和！

＃奶茶棕

▲子瑜新髮色。（圖／美人圈）

▲（圖／翻攝自wattpad.com、locari.jp）

這一款就是最多日、韓妞愛染的顏色！因為既可以改變原生髮色，又不用擔心褪色、布丁頭問題～這款髮色就是在棕色中加入奶茶色調和，非常適合不想要太浮誇，但想改變深髮色沉重感的女孩；或是上班族想要改變髮色，又不能太高調時，染這色就對了！

文／美人圈

【延伸閱讀】

宣美超仙「雙色漸變染」在韓國爆紅！韓妞最愛的５款漸層髮色推薦，褪色也不怕布丁頭！(beauty美人圈)

2019韓國小姐姐最愛「霧感棕色調」髮色範本！一染白三階、高級感get！(beauty美人圈)

黃肌、白肌顯白髮色大不同！髮型師特選5款「顯白特殊髮色」，染完不怕黑、不顯髒！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

頭髮, 髮型, 染髮, 髮色, 周子瑜, 霧灰奶茶, 奶茶色
fashion.net

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