4動作與副乳、蝴蝶袖說掰掰　兩周見效，還能改善肩頸痠痛

副乳是很多女孩穿衣的大困擾！因為有副乳不只代表總是與小可愛無緣，還代表可能有胸型外擴、蝴蝶袖等問題～所以小編今天就帶來小紅書網紅的一套４組動作的「瘦副乳」教學實測，讓你輕鬆減下討厭副乳肉！

消副乳STEP 1：按摩副乳

這一步相信很多女孩在家都會自己做～這一步可以很好的幫助副乳塑型，讓手臂旁邊的脂肪往內靠攏～只需將手貼在腋下，並用掌心按住副乳處，往胸部方提拉即可！這一步一邊做３次，每天做２組～

消副乳STEP 2：擴胸運動



第二步也是很常見的擴胸運動～不過他除了擴胸的效果外，更能幫助消副乳！做這一步時需要挺胸，並將手臂在胸前舉起，雙臂相互貼住，接著再向身體兩側打開做擴胸運動，運動時小臂需一直呈90度彎曲！一開一合為一組，每天做30組～

消副乳STEP 3：手臂畫圓



幣三步則是手壁畫圓～雖然只是簡單的畫圓動作，但卻可以消副乳、瘦蝴蝶袖！一開始手臂向上舉起、雙手合十 ，接著向兩側打開，往下畫一個半圓後再向下合十～這一動作重復30次。

消副乳STEP 4：走路擺臂＋靠牆伏地挺身＋伸展



這一組動作是由3個運動結合而成，第一步是像走路時，快速擺動雙臂，先做30秒～接著面朝牆壁站立，雙手打開放在牆壁上做伏地挺身，每天做50下。這一步要注意，記得使用背部力量發力，這樣才正確運動到副乳肉，還能順便瘦虎背跟蝴蝶袖！最後一步則是雙臂向上舉起，並彎曲手臂，其中一隻手將另一隻手的手肘壓下，兩邊為一組，這組動作需做5次～這樣不只可以消副乳，還能改善肩頸痠痛！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyemmm1、小紅書@angelatracy

【延伸閱讀】

運動後拉筋5動作，不只放鬆肌肉，一個月可多瘦3kg！還能改善腿型、臀型～(beauty美人圈)

３招矯正骨盆前傾！每天10分鐘，假胯寬、凸小腹、駝背都有救～還能舒緩肩頸痠痛！(beauty美人圈)

4動作改善「阿嬤臀」！實測兩週即瘦下臀贅肉，梨形身材、假胯寬通通消失！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。