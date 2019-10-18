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小資族趕出門好戰友！網友熱推高CP開架聖品　素顏霜、唇頰彩10分鐘搞定

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▲▼ 十分鐘就能出門上班！Dcard話題高CP開架聖品，素顏霜、唇頰彩推薦。（圖／Bella儂儂提供）

不想上班～整個人都懶洋洋，更別說女生早上還得提早一個小時化妝挑衣服！水水們！來來來，忙碌小資族有福了！Dcard盤點4款超高CP值開價聖品，用過的網友都說：「回購必買！」從保養、底妝到頰彩，輕拍兩下成功打造自然好氣色，讓妳每天能再多睡10分鐘～

快速清潔保養：Saborino早安面膜

▲▼ 十分鐘就能出門上班！Dcard話題高CP開架聖品，素顏霜、唇頰彩推薦。（圖／Bella儂儂提供）

起床第一步，清潔保養很重要！只是上班都快遲到了，昨晚還通霄趕報告，哪來那麼多精力按部就班，化妝水、精華、乳霜一步一步來？這時早安面膜真的是懶女人的救星，一片抵兩步驟，清潔保濕一步到位，就連歐陽娜娜都是它的頭號粉絲呢！敷上臉只需短短一分鐘，那冰涼舒爽的感受還能順便提神醒腦，儂編不得不說，早上來一片真的是夏日一大享受啊！

一罐遮三醜：露得清素顏霜

▲▼ 十分鐘就能出門上班！Dcard話題高CP開架聖品，素顏霜、唇頰彩推薦。（圖／Bella儂儂提供）

儂編真的沒有在藏私！這罐堪稱開架必買聖品的冠軍素顏霜，用過的人都愛不釋手～清爽質地，在臉上均勻推開，不用再多上厚重隔離霜，一罐就能將好氣色通通鎖住！甚至還有網友分享，即使是中東大油田或是夏日爆汗，這款素顏霜都不黏膩、不死白，難怪能跨越年齡層，成為人手必備的話題單品 ~

拍拍兩下無暇肌：Integrate粉餅

▲▼ 十分鐘就能出門上班！Dcard話題高CP開架聖品，素顏霜、唇頰彩推薦。（圖／Bella儂儂提供）

身為小資始祖的儂編，日系品牌《Integrate》當然沒有錯過！想早上多睡十分鐘，那些複雜精緻的粉底液和蜜粉快拋開，輕拍兩下打造無暇底妝不是夢！這款推翻各大品牌成為Dcard美妝霸主的《Integrate》嬌柔輕透美肌粉餅，細緻的粉質，拍上雙頰輕薄不厚重，再搭配素顏霜作使用，還能成功塑造假素顏無辜妝。

超自然紅潤氣色：Visee唇頰彩

▲▼ 十分鐘就能出門上班！Dcard話題高CP開架聖品，素顏霜、唇頰彩推薦。（圖／Bella儂儂提供）

快速上妝第四步！唇頰兩用一色搞定！還在每天苦惱今天的妝容要上甚麼眼影、搭配哪支口紅嗎？Dcard熱推超便宜唇頰彩，讓妳一用就離不開它！Visee純真唇頰彩，就如同品名一樣，一擦上就宛如18歲純真嬌羞的紅潤妝感，若想打造超自然假素顏，它絕對是妳的心機小幫手。

TEXT／Bella.tw　儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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2019開架彩妝媲美專櫃！Za首推唇釉、頰彩、1028眼線液全新升級

關鍵字：

小資女, 平價彩妝, 上班族, 開架商品, 高CP
fashion.net

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