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屁股越坐越大？每天睡前「5動作」翹臀自動來　跟垂垂肉說再見

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▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

熱褲、迷你裙甚至高衩比基尼如同女人夏天的夢想，但儂編只想到每天越「坐」越大的垂臀，就只能含淚收起白日夢，人家都說臀部是年齡的剋星！平時有沒有在保養健身一看就知道！再次穿回妹仔小熱褲不是夢，每天睡前5招「床上提臀術」，就連懶女人都能輕鬆擁有金卡戴珊的魅惑蜜桃臀！

第一招 : 後踢伸展提臀

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

身為標準懶女人的儂編，甚麼健身、慢跑用想的就讓人提不起勁～但其實，打造性感微笑線不用下床，在家也能提臀雕塑曲線！

第一招：後踢伸展，雙手撐地，一隻膝蓋著地呈90度，將另一隻腳向後延伸，同時腹部縮緊，一次兩組每組連續15次，不僅能緊實臀部肌肉，還能順便帶到馬甲線條。

第二招 : 側躺開腿

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

這招真的是儂編的最愛～以床鋪代替地面，舒適側躺，並將腰部打直腹部縮緊，接著雙膝併攏，慢慢抬起，一次兩組每組連續15次，感受到腹肌與臀部肌肉緊實、微酸，就代表妳離蜜糖臀越來越近了！

第三招 : 側躺開腿

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

接續上一個動作側躺臥姿，將兩腿伸直，臀部外側出力，將腿抬到最高點，抬腿時大腿項跨下方向縮緊，連續兩組15下。儂編不得不說，洗完澡躺在床上抬腿舒展，真的超享受！

第四招 : 蛙式提臀

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

這招女孩們一定不陌生，但要做到極致可真是一大難題啊～雙手撐地，一側大腿向外開，呈現小狗撒尿的姿勢，鍛鍊臀部肌肉之餘也可以雕塑大腿內側的鬆鬆肉，每次兩組連續20次，一周後妳就會發現大腿縫不再貼合地密不透風。

第五招 : 挺腰伸展

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

最後一招，挺腰伸展。睡前做完運動，最重要的就是肌肉的舒緩，將背部挺直單腳彎曲呈跪姿，一腳向後延伸維持1分鐘，不僅能提拉臀部線條，也能幫助長期久坐的妳放鬆大腿肌肉，如果平時有腳麻困擾的女孩們，在家也可以用這招作伸展喔！

好萊塢女星在家還會這樣做！

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／businessinsider.com）

說到性感翹臀就會想到，維多利亞的秘密天使們的完美背殺！除了懶人儂編推薦的床上提臀術，瘋迷好萊塢娛樂圈的還有這組「Up and Down」提拉運動，不用花時間跑健身房，每天在家2分鐘，一周後，別說微笑線了，水蛇腰也不是問題～

Up and Down提拉運動

▲▼ 懶女人看這篇！不用控制飲食、跑健身房！每天睡前「5動作」翹臀自動來。（圖／Bella儂儂提供）

Up and Down提拉運動，也可以稱為深蹲訓練，不同一般的深蹲鍛鍊，Up是將核心向上提拉，緊緻腹部肌肉，雕塑腰部曲線；而Down也就是蹲式提臀。但最重要的是鍛鍊時腰部要打直，每天2分鐘，快跟著儂編一起穿回18歲的妹仔比基尼吧！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

體態, 塑身, 臀部, 健身, 運動
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