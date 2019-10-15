清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

雖然說平時有在保養清潔，但在油脂分泌變多的狀況下，實在不得不做好長痘痘的心理準備。痘痘粉刺擠完之後，是不是就沒事了呢？錯！後續的保養更會影響到痘痘是否還會重複長出來，來看看皮膚科醫生給的幾點建議。

1. 油痘護理



▲（左起）DR.WU 溫和舒緩潔顏慕斯，160ml，NT$680；Hada-Labo 肌研 卵肌溫和去角質洗面乳，130g，NT$290；Fancl 淨膚柔滑潔顏粉，50g，NT$650；Glamglow（白）毛孔緊緻礦泥潔顏霜，NT$1,000

選擇深層清潔和調理油脂清潔品，避免老廢角質、彩妝、防曬、空氣髒汙殘留肌膚表層，造成角質代謝異常，使用能針對油痘粉刺生成初期階段時能阻斷，並且調節以有效平衡皮膚表面菌種成份抗痘保養品，配合加強角質正常代謝+抗發炎，讓皮膚表面菌種平衡穩定，可改善粉刺油痘、減少發炎後色素沉澱（痘疤）。

2. 粉刺護理



▲（左起）Dr. Wu 杏仁酸溫和煥膚精華，15ml，NT$800；寵愛之名 杏仁花酸深層煥膚淨白精華21％，15ml，NT$880；NARUKO 茶樹抗痘粉刺寶，30ml，NT$449。

選擇溫和兼具有效的酸類精華進行老廢角質與粉刺代謝（如LHA&水楊酸）改善毛孔阻塞與預防粉刺反覆發生。市面上銷售酸類精華標榜「高濃度」不等於去粉刺「高效力」，每種酸類特性迥異，若皮膚較為敏感，容易因濃度過高刺激引發敏感泛紅不適。

此外，台灣消費者常使用「撕除粉刺貼」或「悶敷面膜」去除粉刺，此類面膜在厚敷時易造成皮膚刺激發炎或是撕除時會造成毛孔角質受損，有引發細菌感染發炎及毛孔粗大疑慮。

3. 油痘遮瑕護理

▲理膚寶水 淨痘無瑕極效精華（潤色），40ml，NT$950。



很多人在遇到重大事件（如面試、結婚或其它人生）常會因心理緊張或壓力導致油痘粉刺突然出現擾局，化妝時會使用遮瑕來遮住痘痘，不過建議盡量不要帶妝時間過長，盡量保持傷口通風，可以的話貼上痘痘貼，或者選擇有「油痘修復有效成分」+添加「礦物粉體」遮瑕品尤佳，以輕透修飾取代厚重遮瑕，避免造成發炎中油痘過度負擔，讓發炎症狀加劇。

4. 預防護理



▲（左起）貝膚黛瑪 BIODERMA 平衡控油高效保濕水凝乳，30ml，NT$790；ELEMIS 超能量活顏抗氧精華油，15ml，N$2,150；艾杜紗 零毛孔淨荳亮白美肌水，165g，NT$480。

在容易有易發炎致痘區域，加強使用阻斷、調節以有效平衡皮膚表面菌種成份抗痘保養品，讓肌膚保持穩定的健康狀況。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／理膚寶水、各品牌



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