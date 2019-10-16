面對「憂鬱」該有的8個人生態度　你絕不是孤單的

一向給人開朗形象的太妍，在日前透露她有憂鬱症的困擾，並且在努力治療當中。其實，憂鬱症在現代社會已是愈來愈普遍，尤其在演藝圈如此高壓的環境下，光鮮亮麗外表後隱藏的各種辛酸，使得許多藝人也透露有著憂鬱症的困擾，一向給人陽光美少女形象的Janet也曾在三年前張貼了一段憂鬱症告白的影片，讓許多人震驚不已。

或許現在在螢幕前的你，或是你身旁的人正承受這樣的困擾，如何面對憂鬱症呢？讓儂編整理給大家。



1.「得憂鬱症不是羞恥的事」



請各位銘記在心，憂鬱症患者常常害怕別人知道自己生病，因為害怕被貼標籤，甚至有些人會否認、逃避、偽裝，不願正視自己身心所發出的警訊，但其實不論是身體或是心理疾病，若放任不管，只會使病情愈來愈嚴重。而憂鬱症其實是因為大腦內物質不穩定，就像是感冒、得了腸胃炎或內分泌失調一樣，外在環境跟身體狀況不好等各種原因重疊之下就會發病。



2.「你現在需要的是休息」



「什麼都不要做」雖然看似容易，但由於容易得憂鬱症的個性使然，反而會覺得「休息會對不起大家」。請認為「現在應該要做的事情就是請假休息」。

3.「停止問『為什麼是我？』」



其實不只是憂鬱症患者，許多人面臨疾病、困難時，總是不停想著「為什麼是我？」，這樣子的想法只會反覆讓人更絕望、更不甘心，永遠走不出低落的情緒，當然對於現況沒有幫助，甚至惡化。其實換個角度想，憂鬱症的出現也許是在警惕大家「你已經忽視身體跟精神的健康狀況很長一段時間」，身體跟心因而發出警訊，現在就是累了，是時候該請停下來好好照顧自己了。

4.「保持規律作息」



維持好的身心狀況，得從最基本的保持規律作息開始，三餐定時、睡眠時間固定做起、避免熬夜，讓身體狀況保持在穩定健康的狀態。身體一旦有任何不舒服，精神就容易受影響。

5.「從小任務著手，把大任務擱在一旁」



延後重大的決定或任務，先從好解決的小事著手處理，不要一次給自己過多的壓力，這不僅會令自己因被壓力追著跑而喘不過氣，也有可能造成事倍功半的效果。此外，這個時候你需要的，就是讓自己愈放鬆愈好，所以也不要做複雜的思考和決定，像是做出換工作、結婚或是離婚等重大決定之前， 最好和其他你信任也了解你的人協商。

6.「試著與人群相處，並信賴別人」



許多憂鬱症患者會把自己鎖在家裡，但與人相處通常比偷偷獨自一人要好很多，尤其是自己的朋友是絕對很樂意陪在你身旁的，所以不要害怕會造成困擾，這也有助於減緩病情。多外出曬點太陽吧！儘量外出從事去野外活動，或在公園散步，即使只想待在室內，已能透過裝飾鮮花、日光、新鮮的空氣、和明亮的色彩，都能幫助減輕憂鬱症。

7.「多參與活動將會使你感到愉快」



走出家門吧！看場電影、看場球賽、看場演唱會（無論你喜不喜歡，跟著唱跳就對了！）或參加宗教聚會、社交活動，透活動與人交際，轉移注意力，心情也會跟著好起來。

8.「運動可以使人開心」

規則、適當的運動，會增加腦內嗎啡的產生，對情緒方面有正面的影響。美國一項研究發現，憂鬱症患者除了服用抗憂鬱藥物外，若再搭配運動，就可以提升30％的藥物療效。其中，因為「有氧運動」可增加身體的含氧量，對於情緒控制的助益大，吸氣時讓腦部的細胞充滿能量，頭腦清晰了，思考能力等自然都可達到正向的效果。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／太妍@IG



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