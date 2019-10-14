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零失誤「霧面眼妝」6步驟教學　讓眼睛放大2倍，瞬間超有神

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很多女孩因為怕眼妝髒、霧面眼影難駕馭，所以總是不敢畫霧面眼妝，但是霧面眼妝對於放大雙眼、消腫泡其實有很好的效果！以下就是如何畫出不髒又立體的霧面眼妝教學～想要自然放大雙眼就一起看下去！

▲眼影教學。（圖／美人圈）

STEP 1：打底色

▲眼影教學。（圖／美人圈）

要讓眼妝不髒，第一步就是要打底！除了眼影打底膏之外，打底色的舖色也很重要～建議使用偏灰調的米色眼影，這樣可以有效消腫泡，也能讓眼皮看起來更乾淨！

STEP 2：眼窩色加深

▲眼影教學。（圖／美人圈）

打底色上完後接著就是要讓眼窩變深，使整體五官輪廓看起來更深邃，也能更好的過渡主色系的眼影～這一步使用與打底色同色、但較深色的眼影（眼窩色）做暈染，並拿暈染刷，畫在眼褶上方約0.5cm處，也會讓雙眼皮更明顯~如果是單眼皮女孩，就畫在眼睛打開後的眼眶上方0.5cm處！

STEP 3：眼尾ㄑ字主色

▲眼影教學。（圖／美人圈）

第3步就是畫出眼影主色系！選擇好自己想要的主色後，拿出一支鉛筆刷，在眼尾後1/2的ㄑ字處塗抹上主色，如果是新手，建議眼影沾取的量不要太多，以免失手！

STEP 4：眼窩主色暈染

▲眼影教學。（圖／美人圈）

接著再拿出一支暈染刷，將剛剛主色過於明顯的邊界暈染開，從眼尾暈染至接近眼頭處～讓眼影主色過渡得更自然，眼妝也不會有可怕邊線～

STEP 5：下眼尾暈染

▲眼影教學。（圖／美人圈）

接著換上煙燻刷，並使用眼窩色畫在下眼瞼後1／3處，加深下眼尾的輪廓線，也能放大眼睛！

STEP 6：僞眼線

▲眼影教學。（圖／美人圈）

最後一步就是畫上以深咖啡色眼影作為替代的「偽眼線」！這一步是韓妞非常喜歡加在眼妝中的步驟～因為除了可以自然放大雙眼，手殘黨也不用擔心眼線畫不好～而且比起畫眼線，用咖啡色眼影替代，會讓眼神不那凌厲，變得更溫柔！最後這一步只要拿出重點刷，將深咖啡色眼影畫在接近眼尾ㄑ字處的眼瞼附近，這樣就完成自然放大雙眼的霧面眼妝了！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@3.48kg、小紅書＠桃源乡的爱丽丝

【延伸閱讀】

手殘黨、新手必學的「漸層眼影」搭配法～三招速成讓你配色不出錯、畫出超美漸層！(beauty美人圈)

眼影怎麼暈染、搭配什麼刷具才不顯髒？超簡單眼影暈染技巧一次告訴你！(beauty美人圈)

新手必看萬能「眼影配色公式」！一次搞懂所有眼盤配色，3分鐘搭出超美眼妝～(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美妝, 化妝, 眼妝, 眼妝教學, 眼影公式, 霧面眼妝
fashion.net

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