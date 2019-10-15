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別再只逛那幾家！征服歐妮的新生代5大韓系美妝　海量色系超好買

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3CE、Etude House、Innisfree、Missha等品牌是帶領韓系美妝走向全球的領頭羊，隨著這些元老級品牌站穩腳步，也越來越多新興美妝、保養品牌竄起，承繼韓牌的簡約質感、適合亞洲人的色號調配和CP值超高的產品，成為韓妞們的新寵！究竟有哪些新生代品牌獲得歐妮們的青睞呢？這就來為你揭曉～

Rom&nd

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

霧面方型管身配上無襯線的俐落字體，是Rom&nd的正字標記，品牌的「唇彩」系列產品也靠著絕美色號，在網路上掀起一陣旋風，成為韓國代購必買清單！

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

熱門色號在此替大家奉上，灰色管身「Zero Gram Matte Lipstick」系列的＃Dusty Pink是略髒的鮭魚粉色，顯氣色又不過於甜膩，用來搭配較為強烈的眼妝非常合適。而霧面唇釉中的「＃06 Deep Soul」是標準的血色唇彩，偏深的磚紅帶點內斂質感，沒有深紅色口紅顯老的問題，擦上後還很顯白！

AMUSE

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

有別於韓系品牌既有的清新或俏皮路線，AMUSE散發出現代女性的摩登氣息，曾找來鄭秀妍Jessica替品牌代言，最新形象照則和空靈女聲Heize合作，兩人獨特的氣質也為AMUSE增添一份高級感。

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

若要說AMUSE的當家產品非「Soft Cream Cheek頰彩系列」莫屬，液態腮紅的半透明管身以銀色LOGO字樣點綴，搭配上別具巧思的星星刷頭設計，光是包裝就很欠買！選色以粉、橘色為主，淡淡抹上就能打造自然的透明感妝容。

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

AMUSE最近推出的新品「NEWTRO MATT」系列更是唇彩生力軍！色系選擇上彩度較高，上唇效果顯色，化上清淡眼妝再厚擦就超有氣勢，是款非常適合夏天的唇彩，Heize替NEWTRO系列拍攝的形象照簡直就是火上加油、燒到不行！

Huxley

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

秉持著純淨自然的理念，期望以純淨天然的成分、簡易的護膚步驟，給肌膚「剛剛好」的養分，Huxley憑著清新高質感的形象和口碑極佳的「仙人掌」護膚系列席捲韓國！

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

若想入手Huxley家產品，可以從「仙人掌極萃輕盈精華油」下手，以仙人掌籽油、葵花籽油和荷荷芭籽油為主要成分，能夠深層保濕肌膚，用於唇部或身體乾燥部位，也能改善皮膚龜裂狀況。中東油田別擔心！別因為它是油類產品就避之唯恐不及，這款精華油亦主打輕盈不油膩，許多網友試用後也稱讚它上臉後不會有黏膩感，若想嘗試不同型態保養品的油肌，不妨可以試試。

Hince

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

韓妞們透亮又帶點光澤感的妝容，也是你想追求的妝感嗎？那Hince正是你在找的品牌，當家模特兒立花惠理Eri總以自然乾淨的臉蛋、明亮清澈的眼神亮相，更讓Hince仙氣飄飄、唯美氣質的形象深植人心。

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

想打造好氣色和亮澤感，腮紅和打亮的選擇不能馬虎，Hince的「True Demension Glow Cheek」頰彩系列讓你兩個願望一次滿足，細緻的珠光腮紅一筆抹上顴骨處，你也能擁有韓妞那道天使光！

Stonebrick

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

實體店面的「唇膏牆」曾引起一片熱議的Stonebrick正如其名，包裝設計方方正正，像一塊又一塊的繽紛積木，色系選擇更可以用「海量」來形容，大中午走進店裡真的會試色到太陽下山！

▲▼ 別再只追3CE！盤點歐膩最愛新生代5大美妝韓牌，眼頰唇彩通通有。（圖／Bella儂儂提供）

除了有實用的大地色系、橘紅色系可選擇，Stonebrick的單色眼影更推出了檸檬黃、灰霧藍、墨綠色等大膽鮮艷的色號，平時喜歡挑戰特殊妝容的你，真的得到Stonebrick走一遭！

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／Rom&nd、AMUSE、Huxley、Hince、Stonebrick官方IG

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

韓國彩妝, 美妝, 韓國時尚, 韓國美妝品牌, 唇彩
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