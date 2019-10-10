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Burberry永續時尚的下一步：鼓勵你買二手精品，愛地球就有獎勵

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編輯／Duke

維護地球生態人人有責，繼UNIQLO與Nike的減塑、減碳政策後，來自英國的精品Burberry也宣布將與轉售平台The RealReal合作，並大力推廣消費者使用二手衣物，同時也會提供獎勵給愛護地球環境的民眾。

▲Burberry與奢侈品平台The RealReal簽署環保合約。（圖／翻攝自IG@uniqlo、@therealreal、@burberry、Nike官網）

▲Burberry與奢侈品平台The RealReal簽署環保合約。（圖／翻攝自IG@uniqlo、@therealreal、@burberry、Nike官網）

▲UNIQLO與Nike的推出減塑、減碳政策。（圖／翻攝自IG@uniqlo、Nike官網）

▲Burberry與奢侈品平台The RealReal簽署環保合約。（圖／翻攝自IG@uniqlo、@therealreal、@burberry）

▲Burberry與轉售平台The RealReal合作，大力推廣消費者使用二手衣物。（圖／翻攝自IG@therealreal）

透過此次的合作，Burberry希望消費者能在The RealReal販售或購買二手的Burberry單品，其中，Burberry不會向The RealReal提供限定商品，但品牌會獎勵某些在The RealReal購買的消費者，而內容包括在美國18家商店得到免費香檳、茶以及搶先預覽新品的體驗。

▲Burberry與奢侈品平台The RealReal簽署環保合約。（圖／翻攝自IG@uniqlo、@therealreal、@burberry）

▲得到獎勵的消費者，可以在美國18間商店搶先預覽Burberry的新品。（圖／翻攝自IG@burberry）

此外，Burberry副總裁帕姆巴蒂（Pam Batty）表示：「我們不僅希望捍衛地球的環境，更重要的是希望消費者購買衣服時，能夠考慮所有的選項，像是二手衣物。」然而，Burberry在2017年銷毀了價值超過美金3,600萬元（約台幣11億元）的商品後，靠著創意總監Riccardo Tisci推出的各項環保計畫，包括2022年前減少碳排放以及2025年停止使用塑料，皆是為了再次取得環保主義者的青睞。

▲Burberry與奢侈品平台The RealReal簽署環保合約。（圖／翻攝自IG@uniqlo、@therealreal、@burberry）

▲Burberry在2017年銷毀了價值超過美金3,600萬元的商品後，推出多項環保計畫。（圖／翻攝自IG@burberry）

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關鍵字：

Burberry, 英國, 轉售平台, TheRealReal, UNIQLO, Nike, 減塑, 減碳, 二手, 環保計畫
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