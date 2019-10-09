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台北101觀景台史上最優惠！　國人無條件門票只要101元

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▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101觀景台推出國人優惠，推出史上最優惠的門票促銷。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

雙十國慶將至，台北101觀景台祭出15年來最優惠的門票價，從10／10至12／30為期近3個月期間，上午9點到中午12點時段，國人持身分證明購票，單人票價只要101元，僅是原票價600元的1.6折，希望能將每月1.5萬人次的台灣民眾到訪人數，增加到每月5萬人。

台北101觀景台去年到訪人數達213萬人，其中台灣民眾僅佔5%至7％，許多在地消費者都還沒去過，因應之後的大陸遊客訪台人數下降，適逢國慶針對台灣民眾推出優惠門票活動，上午時段推出101元優惠門票，一家4口上觀景台，比以前買1張門票還便宜。

▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101觀景台88樓的Bar 88，推出在地特色餐飲與特殊口味咖啡。

此外針對下午12點到傍晚5點的時段，只要是台灣民眾，也推出「兩人同行一人免費」的優惠，台北101為刺激民眾上觀景台參觀，也規劃3個月一期的主題展覽，本季主題為「台灣水果嘉年華」，而新增的Bar 88咖啡也可提供高空美食。

台北101表示，觀景台平均陸客佔比約38%、南韓客21%、日本客12%，是參觀旅客國家前3名，預計此波針對國人的門票優惠，可提高台灣旅客比例至9%，排名預計可到第4名。

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